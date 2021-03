“Cantala da noi così verrai squalificata e non fai brutta figura”. Certo, era una battuta, ma è stato questo il (provocatorio) suggerimento di Fabio Fazio a Orietta Berti, almeno stando al racconto della cantante emiliana, assoluta protagonista del Festival di Sanremo, nonostante non sia riuscita a combattere per le prime posizioni. “Fabio Fazio mi ha detto che ci vai a fare, tanto non vincerai mai. Cantala da noi così verrai squalificata e non fai brutta figura” ha raccontato la Berti a Mara Venier, a Domenica In. Come noto Fazio e la Berti sono molto amici da tempo, da quando nel 1997 la cantante fece parte del cast di Anima mia, il programma tv di Rai2 sugli anni Settanta che ebbe un grande successo di audience e rilanciò la figura della Berti in chiave di pop (tanto che fu per anni inviata di Quelli che il calcio). Tra le altre cose Orietta Berti ha ripetuto quello che è emerso nei giorni scorsi: non aveva intenzione di fare il festival fino a pochi mesi fa. “Stavo male, avevo il Covid, infatti quando mi ha chiamato Amadeus gli ho detto ‘non vengo’. Però il Festival era due mesi e mezzo dopo e tutto è andato bene”.

Al salotto di Mara Venier ha partecipato anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ha avuto parole di stima per la cantante di Cavriago: “Oltre a essere un tuo fan, devo dire che in questo Sanremo hai rappresentato davvero l’autenticità del cuore”. “Ti ho sempre apprezzato – ha continuato – perché sei rimasta una persona semplice e sei un valore per tutti noi che ti guardiamo da casa perché non hai mai avuto un tratteggio minimo di divismo”.