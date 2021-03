E’ stato invitato alla terza serata di Sanremo quella del 4 marzo dedicata alle cover, ma non per cantare. Il suo intervento si è incentrato su temi come la lotta all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione sociale attraverso lo sport accessibile a tutti. Si tratta di Donato Grande, nato nel 1991, che vive a Trani e ha l’atrofia muscolare spinale (Sma). E’ socio fondatore della ASD Oltre Sport ed è il bomber di questa squadra di Powerchair Football, calcio giocato in carrozzina, scoperto da Donato grazie ad un video di un match disputato visto su YouTube. “Ho iniziato a praticare questo sport nel 2018. Ho scelto di fare l’attaccante perché fin da piccolo sentivo di avere l’indole giusta e il grande desiderio di fare goal e diventare un bomber” ha detto ieri sera l’atleta pugliese al fianco di Amadeus. “Avevo questo sogno e ce l’ho fatta, sono andato oltre i miei limiti e grazie a questo sport, innovativo in Italia, sono riuscito a giocare a calcio, a divertirmi e a far divertire. Purtroppo – ha aggiunto – Lo sport ora è fermo a causa della pandemia ma non vediamo l’ora di riprendere per divertirci ma soprattutto per tornare a godere dei benefici che lo sport ha per tutti noi”.

Grande ha studiato consulenza professionale per le aziende e marketing e comunicazione d’azienda all’università di Bari, si impegna da tempo in iniziative anche di natura socio-culturale e civica. In particolare, il suo impegno nel mondo sportivo è legato alla sua grande passione per il PF. E’ tra i principali promotori nazionali e da anni intrattiene anche relazioni con atleti e realtà estere nel tentativo di veder crescere la disciplina in Italia. Lo sport è visto come strumento per abbattere pregiudizi e valorizzare la partecipazione nella vita sociale anche delle persone con disabilità. “Il Powerchair Football è ancora poco noto nel nostro Paese ma noi abbiamo l’obiettivo di farlo conoscere il più possibile”, ha detto.

Nel luglio 2017 il il PF ha ottenuto il riconoscimento ufficiale quale disciplina paralimpica da parte del Comitato Italiano Paralimpico che ne aveva demandato alla Fispes lo sviluppo e la promozione. Nel corso del 2018 si sono avviati protocolli di intesa tra Fispes e Fiwh che ha portato al passaggio della disciplina sotto l’egida di Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport. Nel 2021 Donato ha ricevuto l’incarico di delegato regionale in Puglia per Fipps. Grande è un tifoso del Milan e oltre a parlare di diritti e inclusione, è riuscito a coronare uno dei suoi sogni, incontrando e facendo dei passaggi sul palco dell’Ariston insieme al suo “idolo” Zlatan Ibrahimovic. “Incontrare Ibra e poter tornare, dopo tanto tempo, a fare due tiri è stata una grande emozione – racconta a Ilfattoquotidiano.it – ho aspettato con trepidazione la possibilità di salire sul palco e mostrare a tutta Italia, seppur per pochi minuti, che si può fare, e che lo sport e le sue emozioni sono universali”. Il presidente Fipps Andrea Piccillo ha commentato: “La sua partecipazione al Festival è una importante occasione per presentare al grande pubblico le nostre due discipline e per dimostrare che “Sport is Sport” perché le emozioni sono uguali per tutti. Quello di Donato è stato un messaggio di speranza per tutti gli sportivi e appassionati di sport”. Pandemia permettendo, la Fipps è pronta a esordire con il primo campionato italiano a 12 squadre di Powerchair Football.