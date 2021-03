Nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri mercoledì 3 marzo, Serena Bortone si è collegata in diretta con il cantante di origine albanese Ermal Meta ed ha commesso una gaffe agghiaccinate. La giornalista alla guida del talk show in onda su Rai1 si è rivolta al cantante in gara a Sanremo dicendogli: “Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a tredici anni su un barcone…”, ha dichiarato. Gelo in studio.

La conduttrice è stata immediatamente smentita dal diretto interessato, che è albanese naturalizzato italiano: “In realtà io non sono mai arrivato sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”, le ha replicato con grande pacatezza. A fine collegamento la conduttrice ha cercato di recuperare dicendo: “Evviva i barconi che trasportano persone che hanno bisogno di aiuto, nel senso evviva se noi riusciamo ad aiutarle, saremmo persone migliori sempre e questo lo dobbiamo sempre pensare”, la toppa è peggio del buco?