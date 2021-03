«La battuta sui telespettatori dei Festival assonnati nello spot della Regione Liguria? Evitabile». Non è piaciuta al conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 lo spot diretto da Fausto Brizzi con Maurizio Lastrico e Chiara Francini, andato in onda durante le prime due serate del Festival per promuovere il turismo e le bellezze della Regione Liguria. «Da sempre al Festival dopo la terza canzone dormono tutti», dice Maurizio Lastrico, l’attore volto di punta di Don Matteo noto per i suoi monologhi comici in terzine dantesche, riferendosi al pubblico della kermesse.

Lo scivolone non è passano inosservato, tanto che Amadeus è apparso stizzito già al rientro dalla clip promozionale – «dopo la terza canzone non si è addormentato ancora nessuno» – poi ha rincarato la dose il giorno dopo in conferenza stampa, prendendosela direttamente con i creativi. «Il problema non è certo nel contenuto dello spot, quanto nella frecciatina lanciata proprio alla kermesse musicale, che per altro è giunta quest’anno alla sua settantunesima edizione. È come dire: “Venite a fare il bagno nel nostro mare ma attenzione l’acqua è fredda e per entrare ci metterete dieci minuti”. Penso che il Festival sia da sempre fiore all’occhiello della Regione», ha aggiunto Amadeus chiudendo l’incidente diplomatico.

Poche ore fa sono poi arrivate le scuse di Lastrico, che ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa. “Mi dispiace di aver fatto questa figuraccia. Mi dispiace soprattutto come artista aver in qualche modo rotto le balle ad un artista che in quel momento stava lavorando e so la difficoltà di farlo senza pubblico. Non volevo fare questi casini ma solo uno spot per la mia regione”, ha spiegato l’artista ligure.