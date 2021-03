La città di Sanremo, in zona rossa, è talmente blindata che anche a una regina della musica italiana non vengono fatti sconti. Orietta Berti, una delle 26 cantanti in gara al Festival della canzone italiana, è stata inseguita e fermata dalla polizia. “A me sembra di vivere sulla Luna. Non c’è un’anima viva la sera qui”, ha detto la cantante a “La Vita in Diretta”.

Domenica sera Orietta è stata fermata da tre volanti della polizia per un controllo perché è stata trovata in giro per la cittadina ligure poche ore dopo l’inizio del coprifuoco. Ecco il suo racconto: “Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi”.

“Ma non ti hanno riconosciuta?!”, ha chiesto stupito il conduttore Alberto Matano. Ebbene, no – sarà stato il buio, sarà stata la mascherina – Orietta non è stata riconosciuta dalle forze dell’ordine. “Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno con quelle orecchie a sventola…”. Risolto il problema con la polizia, la cantante si prepara alla sua esibizione sul palco di Sanremo. Lei canterà nella seconda serata, e lo farà (si dice) con i tacchi a spillo.