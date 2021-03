È stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Meyer di Firenze una 14enne di Grosseto, risultata positiva al coronavirus. La ragazzina è arrivata in ospedale per complicanze dovute all’infezione. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la minorenne si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita. Dallo scorso settembre, riferisce l’Azienda ospedaliero universitaria, sono circa 10 i minori colpiti da Covid per i quali è stato necessario un ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico.

Sempre in Toscana circa 60 bambini di una scuola materna di Certaldo, a 40 km da Firenze, sono risultati positivi al Covid sui 180 sottoposti a tampone. “Dall’analisi della situazione, come spiegato dall’Asl Toscana centro, è emerso che circa il 33 per cento dei soggetti sottoposti a quarantena è attualmente positivo, il 33 per cento è negativo e il restante non ha scelto di effettuare il tampone molecolare di controllo al decimo giorno della quarantena come previsto dalla normativa vigente. Un dato comunque variabile, quest’ultimo, visto che molti, nelle ultime ore, si sono attivati per sottoporre i figli al tampone”. Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, che nei giorni scorsi aveva emanato un’ordinanza per interdire l’accesso a parchi e luoghi pubblici, annuncia di star valutando, “anche alla luce dei primi risultati che arriveranno dallo screening di massa per il quale si sono prenotati tanti cittadini, ulteriori misure per il paese e anche con particolare riferimento alla scuola” e “questo, nei prossimi giorni, si potrà concretizzare anche nella chiusura di tutti i plessi scolastici“.