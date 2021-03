La nuova edizione Isola dei Famosi, che partirà lunedì 15 marzo con Ilary Blasi al timone, è già in balia delle polemiche. La prima riguarda un componente del cast, ovvero Daniela Martani. Classe 1973, Daniela Mariani è un ex hostess Alitalia, ex concorrente del Grande Fratello e spesso e volentieri opinionista dei talk di Barbara D’Urso. Nota per le sue posizioni animaliste e per essersi definita “ecosessuale”, negli ultimi mesi è uscita su tutti i giornali per alcune posizioni No-Mask e No-Vax. Alla notizia ufficiale della sua partecipazione al reality di Canale 5, i social si sono scatenati: “In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani, che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid, è veramente inaccettabile”, ha scritto qualcuno. Oppure: “Non solo: andrà in onda nel pieno della campagna vaccinale e lei è una no vax convinta. Poi però al #GFVIP squalificano per molto meno”, “Ma no tranquilli! L’importante è che poi tra un blocco e l’altro mandiamo la pubblicità con lo spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle misure di prevenzione”, ha ironizzato qualcun altro.

A scagliarsi contro questa decisione discutibile è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna.” Immediata la risposta di Daniela Martani: “Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”, ha scritto su Twitter.