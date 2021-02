A Uomini e Donne si rischia di finire in tribunale. Aurora Tropea, la dama al centro del caso dei presunti video hot, ha deciso di “sottoporre i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato” , ha dichiarato lei stessa su Instagram. A qualche settimana dalla sua ultima partecipazione al programma di Maria De Filippi, Aurora si è sfogata con un lunghissimo post per chiarire la propria posizione. “Amiche, ho riflettuto lungamente su quanto è successo e ho deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare”, ha scritto il volto noto del talk dei sentimenti di Canale 5.

“Le cronache, purtroppo, quasi quotidianamente ci ricordano come alcuni uomini ritengano di potere fare leva sulla fragilità delle loro compagne o di non dare loro credito, esprimendo un maschilismo che è, fortunatamente, del tutto fuori tempo. Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo ‘in fasce’ questo schema di deprecabile confronto”. Per il momento né Maria De Filippi né gli opinionisti del dating show, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si sono espressi pubblicamente sulla vicenda.