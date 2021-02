Chi lo avrebbe mai detto che per un abbraccio avremmo dovuto pagare? E invece è proprio quello che sta accadendo in Inghilterra e precisamente nell’aeroporto di Gatwick, a 45 km dalla capitale inglese. A quanto ammonta la tassa? Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora.

Chi decide di accompagnare una persona in automobile fino al terminal sarà quindi costretto al pedaggio. La tassa diventa effettiva a Gatwick dall’8 marzo 2021 e il modello sarà probabilmente replicato anche nell’aeroporto di Heathrow. Come riportato dal Corriere, Jonathan Pollard, Chief commercial officer dello scalo di Gatwick, ha detto: “Non è un mistero che stiamo attraverso uno dei momenti più difficili e dobbiamo esplorare nuove forme di ricavi. Allo stesso tempo sono convinto che la novità servirà anche a incoraggiare i passeggeri a ricorrere a opzioni di trasporto più sostenibili. Questi cambiamenti ci aiuteranno a salvaguardare l’attività e i posti di lavoro nel breve termine”.

Un sistema simile arriverà anche a Heathrow: in una nota ufficiale, la società ha parlato di una “tassa di accesso al piazzale” che arriverà nell’ultimo trimestre dell’anno. Il costo è sempre di 6 euro ma non è chiaro se – come a Gatwick – ci saranno diverse fasce di tariffazione legate al tempo di permanenza. In ogni caso servirà ad alleggerire il peso sui conti di ben 1,75 miliardi di euro nel 2020 causato dal crollo del traffico. Ma quanto porterebbe nelle casse degli aeroporti la nuova tassa? Fare delle stime non è così semplice. A Gatwick – secondo i bollettini ufficiali – il 34% dei passeggeri ci va in macchina, a Heathrow la quota scende al 25%. Calcolando i flussi in partenza nel 2020, che ogni auto trasporti in media una coppia di passeggeri e che restino il minimo indispensabile (10 minuti) pagando non oltre 5,8 euro allora il Corriere stima ricavi aggiuntivi di almeno 14,4 milioni di euro l’anno per Gatwick e 32 milioni di euro per Heathrow.