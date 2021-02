Nella puntata andata in onda ieri mercoledì 24 febbraio, una nuova segnalazione è piombata nello studio di Uomini e Donne. Sotto la lente questa volta c’è il cavaliere catanese Roberto Lombardo. Maria De Filippi ha fatto sapere che una ragazza ha contattato la redazione proprio per fare una rivelazione su Roberto: “Arriva una mail in cui viene indicata alla redazione l’eventualità che tu domenica scorsa fossi con una ragazza” , ha detto Maria De Filippi. Poi ha continuato a leggere: “Vedo una coppia uscire dal bar con un drink in mano, mi colpisce il volto particolare di lui, il taglio di capelli.. abbracci, baci in bocca e se ne vanno via mano nella mano. Riguardando il programma ho capito che fosse lui ma la donna non era una dama di Uomini e Donne” . Gelo in studio.

A quel punto la conduttrice del talk dei sentimenti di Canale 5 ha annunciato che la ragazza era dietro le quinte, disposta a incontrare solo l’opinionista Gianni Sperti per raccontargli quanto visto. Nel mentre è continuata la discussione con Roberto che, stando a quanto riportato alla redazione dalla dama con cui si sta frequentando, avrebbe detto a quest’ultima di essere interessato a farsi pubblicità nel programma. A quel punto Maria De Filippi ha deciso di intervenire: “Roberto tu pensi che vengano tutti qua dentro per la mia faccia? Io credo che ognuno venga qua dentro per un motivo personale. Penso che tutti, al di là del programma, riescano a trovare l’amore, penso che quando vengono qui gli può capitare di trovarlo, a qualcuno è successo. Non cado dal pero di fronte a una cosa del genere, intendiamoci bene. Non sono proprio scema completa. Forse scema, ma completa no”, ha affermato risentita.

Il cavaliere, come fatto notare da Tina Cipollari, non è sembrato molto abile nel trovare delle giustificazioni credibili dal momento che dapprima ha detto di non essere mai andato in quel bar, poi però ha ammesso di essercisi recato per prendere dei cornetti ma in un orario differente da quello indicato nella segnalazione. Ad ogni modo Roberto ha negato le accuse che gli sono state rivolte, spiegando anche che non sarebbe mai andato in un bar con un’altra donna, consapevole dei rischi che avrebbe potuto correre in pubblico dal momento che il locale di cui si è parlato è uno dei più conosciuti a Catania. Come andrà a finire? Chi sta mentendo?