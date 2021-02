Due saltelli da ferma, una piroetta, una corsetta avanti e indietro, un accenno di complicatissimo plié. Britney Spears aggiorna il suo profilo Instagram come fa spesso da qualche settimana con un video di un paio di minuti dove, canottierina succinta bianca e short risicatissimi rosa, mostra brevi balletti dal salotto di casa. A questo giro è il turno di Otis Redding. Britney si scatena sulle note di Sitting on the dock of the bay, poi gioca sia sulle note che sul testo (ne ripete muta alcuni versi) di Trump, un pezzone favoloso di Otis in duo con Carla Thomas e la chitarra di Steve Cropper che dialoga direttamente con i cantanti. Britney si diverte un mondo, suda, sorride, pur con sempre questo trucco profondo sotto gli occhi a celare un po’ di appesantimento del viso. “Avete visto come sono dimagrita? Il mio corpo in questo video è un po’ diverso”, scrive la popstar sotto tutela del padre dal 2008.

“No, non ho seguito alcuna dieta di gelati! Sto cercando di controllare e diminuire la quantità di cibo nelle porzioni ed è molto difficile soprattutto quando si tratta dei Doritos (snack che la Spears adora ndr). Comunque ora il mio corpo sta meglio”. Spears spiega anche perché a due corti calzettini ai piedi, proprio sulla punta delle dita: “Sto ancora aspettando le mie scarpette da ballo che arriveranno domani”. Certo le movenze di Britney non solo quelle dei giorni migliori, quindi niente Toxic sul corridoio del boeing, ma tanta buona volontà per stare in forma e chissà, magari un giorno tornare sulle scene per qualche show.