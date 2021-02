“Caro per cortesia, la vogliamo smettere?”. Chissà in quanti appartamenti tra i residenti nei quartieri sud di Milano – dalla Barona a Gratosoglio, giù oltre l’hinterland da Assago a San Donato – si sarà ripetuta negli ultimi giorni questa scenetta nel cucinotto di casa tra moglie e marito. Con il marito in evidente imbarazzo per colpe pregresse, ma non per il fetore immediato oggetto della reprimenda. Già, perché ovunque in quella zona un olezzo putrescente e insopportabile ha fatto e continua a fare capolino in maniera persistente. A nulla sono servite le proteste sui social di gruppi di cittadini, mail su mail, telefonate su telefonate agli amministratori pubblici competenti.

Il puzzo continua a sentirsi anche a distanza di giorni. Ecco allora una prima comunicazione ufficiale del Comune di Corsico a placare, almeno parzialmente, i conati di fastidio, ai quali nulla può nemmeno le più innovative mascherine ffp2. “L’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini, in seguito ai forti odori che si sentono nell’aria, ha verificato le ragioni con l’agronomo del Parco Agricolo sud Milano“, hanno spiegato con un comunicato dal municipio milanese. L’assessora Silvestrini ha poi specificato: “L’agronomo mi ha riferito che questo è il periodo per lo spargimento dei liquami, in preparazione della semina primaverile dei campi. Non è un’attività che sta svolgendo direttamente l’istituzione che tutela il Parco Sud. L’odore, comunque, dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Altrimenti – ha concluso l’esponente del comune – si interverrà affinché le autorità preposte eseguano dei controlli mirati”. Insomma, per ora la puzza continua.