Pandemia, zona rossa, ritardi, tagli al budget e le immancabili polemiche: mancano sette giorni al debutto dell’edizione 2021 di Sanremo. Il bis al Festival di Amadeus e Fiorello, senza pubblico, previsto appunto da martedì 2 a sabato 6 marzo. Al loro fianco diverse presenze femminili, alcune annunciate, altre saltate e altri nomi a sorpresa in attesa di conferma. “A causa delle nuove restrizioni USA che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi dopo Schengen ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere”, ha dichiarato in una nota il conduttore e direttore artistico.

Sempre Amadeus ha ufficializzato l’arrivo di una nuova presenza femminile, la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. Un nome poco noto al grande pubblico ma conosciuto nel mondo della moda, è apparsa sulle più prestigiose riviste settoriali ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. La Ceretti si aggiunge ai nomi già noti e ufficiali: la cantante Elodie, l’attrice con esperienze internazionali Matilda De Angelis e la giornalista Barbara Palombelli, volto di Forum e Stasera Italia.

È il sito Tvblog ad aggiungere ulteriori tasselli con tre nomi molto popolari e contrattualizzati Rai. Da Luisa Ranieri, protagonista di Lolita Lobosco, serie che ha debuttato con quasi il 32% di share, a Simona Ventura, in partenza con Game of Games ad aprile su Rai2, fino a Serena Rossi, protagonista di Mina Settembre e dal 12 marzo alla conduzione della Canzone Segreta su Rai1. A questi nomi si aggiungerebbero altre presenze femminili, ancora non chiaro se solo come ospiti o anche con un ruolo alla conduzione: la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, già giurata ad Ama Sanremo, e due signore della musica italiana come Loredana Bertè ed Ornella Vanoni. Tra gli ospiti annunciati anche Negramaro, Sinisa Mihajlovic e Alessandra Amoroso, nelle prossime ore saranno ufficializzati nomi nuovi al Festival? Nel cast fisso, com’è noto, per cinque sere spazio al campione del Milan Zlatan Ibrahimovic e al cantante Achille Lauro.