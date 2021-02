Sono ore frenetiche per il Festival di Sanremo 2021, al via il 2 marzo prossimo. In questi giorni sia il direttore artistico e conduttore Amadeus che Fiorello sono rinchiusi al Teatro Ariston per le prove. “Avremo donne diverse ogni sera più altre punteggiature di altre donne che racconteranno cose importanti. – ha spiegato Amadeus – Ci sarà Matilda De Angelis, poi Elodie che farà una performance bellissima che sta preparando. Saranno 5 serate di grandissima musica, questa è la certezza che abbiamo: è un Sanremo storico, un Sanremo così in 71 anni non si è mai visto e speriamo non si veda mai più”.

Come ogni vigilia che si rispetti non mancano le polemiche. Non ultime quelle sulla scelta del nome della co-conduttrice della serata del venerdì: Barbara Palombelli, volto di Retequattro. “Non ho mai pensato di creare polemiche, dico delle cose che poi vengono enfatizzate. – ha continuato Amadeus – L’ultima delle polemiche è su Barbara Palombelli, che sarà con noi venerdì sera, Sanremo è di tutti e poi ho pensato ad una donna che ha tante ore di televisione credo che abbia un record di ore”.

Poi sono arrivate le ultime novità: “Ho una super sorpresa. Alla prima puntata del Festival ci sarà Loredana Bertè con alcuni dei suoi successi e il suo nuovo singolo ‘Figlia di’. Ci sarà anche Naomi Campbell. Non l’ho ancora incontrata, solo a distanza. Presenterà insieme a me la prima serata. E poi ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e Ibrahimovic”.

Fiorello è già pronto per lo show: “Io sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare, a parte il tampone, è studiarti 75 pagine di protocollo, io sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film! Lo scorso anno facemmo il collegamento poco prima del Festival e noi venivamo dalla festa di Tv Sorrisi e Canzoni. Siamo andati anche quest’anno alla festa, però quest’anno non c’erano né sorrisi né canzoni”.