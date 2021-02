Riccardo Guarnieri, dopo la rottura con Ida Platano, è tornato nello studio di Uomini e Donne nella speranza di trovare la donna della sua vita. Il cavaliere del Trono Over ha chiesto a Roberta Di Padua di riprendere la loro conoscenza, tuttavia la storia non sta andando per il verso giusto. Nella puntata andata in onda ieri giovedì 18 febbraio, infatti, la dama ha confessato di avere problemi intimi con il pugliese, a causa della sua mancanza di passionalità: “Per me è importante quell’aspetto, a 38 anni sono ancora attiva. Riccardo, io non ti riconosco più [..] Esci con un’altra, vedi se ti sblocchi”.

Poi Maria De Filippi ha detto: “Riccardo capisco che tu voglia sprofondare in questo momento, non dev’essere una cosa.. però forse se succede è perché evidentemente non hai più lo stesso desiderio di prima rispetto a lei, no?”. A quel punto l’opinionista Tina Cipollari ha affermato: “Vai da un sessuologo” e giù a ridere; un atteggiamento questo che ha molto infastidito Riccardo: “Quando si parla delle donne bisogna avere rispetto, invece quando si parla degli uomini no eh? Questo no?”, ha detto infastidito.

Anche il web si è diviso tra chi reputa che Riccardo abbia stancato, “lui vuole una donna che lo veneri tutto il tempo, narcisista” ha scritto qualcuno. “Schernire un uomo perché prova un disagio in ambito sessuale non mi sembra carino. Con tanto di risate e battute. Se la mia compagna avesse dei problemi in quel campo non la deriderei, piuttosto cercherei di comprenderla”, ha twittato qualcun altro. Tra i commenti anche quelli di molti utenti che ritengono che Riccardo stia reprimendo la propria omosessualità: “Riccardo non vuole dare dispiaceri alla mamma, il paese è piccolo e la gente mormora”. Come andrà a finire?