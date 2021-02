Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo 2021. È lo stesso allenatore del Bologna ad annunciare la sua presenza in una delle serate della kermesse: “Andrò a Sanremo“, ha detto. “Ho sentito Amadeus questa mattina e gli ho detto che per fortuna non c’è pubblico. Pensate che casino: io e Ibra, due zingari che cantano sul palco. Non so cosa potrà succedere”, ha spiegato l’allenatore serbo, come riferisce il Corriere della Sera, scherzando sul duetto che farà assieme all’amico Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan ospite già noto della kermesse.

“Le due cose peggiori che faccio sono ballo e canto e ho fatto due su due quest’anno – ha scherzato ancora Mihajlovic -. Ma nel canto è anche peggio: non so che schifo sarà, almeno la gente riderà. Anche Ibra fa schifo a cantare: a ballare Zlatan è un po’ meglio di me, ma l’ho sentito cantare una canzone serba in un video e lasciamo perdere. Speriamo si possa fare il playback a Sanremo”. Insomma, dopo la sua ospitata a “Ballando con le Stelle“, sembra che l’ex calciatore ci stia prendendo gusto con gli show televisivi e il suo sketch con Ibra si annuncia come uno dei momenti cult del Festival, che prenderà il via il prossimo 2 marzo.

“La mia canzone preferita è “Io vagabondo” dei Nomadi, ma tanti cantanti li conosco e sono miei amici. Da Cesare Cremonini a Gianni Morandi, che piace a tutti, poi Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Antonello Venditti. Ma in Italia parlare di musica è facile: qui ne avete per tutti i gusti”, ha scherzato infine Sinisa.