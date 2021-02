Uomini e Donne ha svelato chi sarà la nuova tronista che prenderà il posto di Sophie Codegoni. Lei è Samantha e si definisce la prima tronista “curvy”. In realtà, guardando le sue foto, questa caratteristica non sembra così evidente. Tuttavia è lei stessa a definirsi “curvy” e a prendere le distanze dai prototipi cui siamo abituati in televisione: “Dovete fare un trono curvy. Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa” – afferma nel video del provino pubblicato su WittyTv.it – “Siamo onesti: non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belén, vedi Angela Nasti.. Io ho il dente avvelenato per Angela Nasti. Questo perché tempo fa le mie amiche mi iscrissero ai provini di Uomini e Donne. Passai la selezione, la redazione era molto interessata poi invece.. accendo la tv, nuova tronista: Angela Nasti. Oggettivamente è una fre**a epica però le sue esterne erano un continuo ‘dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi..’ dai”.

Mostra subito un bel caratterino Samantha, che sembra riscuotere già un grande successo sui social, proprio per la sua semplicità. “Sono Samantha, ho 30 anni e vengo da Sapri” – si presenta – “Da sempre mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina, correre in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa come tutte le altre. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del Sud, fatta di alti e bassi, di princìpi, severità e di pasta asciutta.. beh un po’ tanta pasta asciutta” – afferma ironica. In seguito aggiunge: “A 15 anni il peso da portarsi indietro era di 90 kg, che cercavo ci camuffare con furbizia. Comunque io quei chili li ringrazierò sempre, mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori. Insomma.. si può dimagrire, ma non si può diventare simpatici. [..] Sono arrivata a pesare 48 kg, poi mi sono detta perché piegarsi ad una società che mi vuole magra? E quindi che si fa? Inizi ad amarti da sola”.