Come sono andate davvero le cose tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? Hanno avuto una storia? Era stata lei a parlarne per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip, rivelando che avevano avuto un flirt 18 anni fa. Ora è Biagio D’Anelli a raccontare nuovi dettagli sulla vicenda, spiegando come sono andate davvero le cose secondo lui. “Lui mi raccontò quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo e fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival”, ha detto intervenendo ai microfoni di “Quelli del gossip” su Rtl 102.5, aggiungendo che i due si erano conosciuti in occasione di un saggio di pianoforte di Guenda Goria, figlia della Ruta.

“Eravamo a Rodi Garganico, mia città natale. E lui mi racconto quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo. Fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival. Guenda era piccolina – ha raccontato Biagio D’Anelli -. La Ruta conobbe Baccini ad un teatro di Milano e poi lo invitò ad un saggio di pianoforte di Guenda. Poi Francesco una sera andò a casa di Maria Teresa e mentre stavano proprio per consumare entrò il fidanzato della Ruta. Non fu Guenda a interromperli. Praticamente il fidanzato sentì aprire la porta con le mandate. Baccini rimase calmo e tranquillo, poi è andato via. Ma era bianco, pallido. Molto spaventato”, ha concluso Biagio D’Anelli.