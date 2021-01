“Devi avere il pelo perché se non hai il pelo non puoi fare l’arte della vulva. Voi ragazze tutte depilate non potete fare la Vulva Art, le donne come un tempo, come Dio le ha create, cioè come me, possono“. Parole di Naike Rivelli (no, Cetto Laqualunque non c’entra) che in un video su Instagram mostra come fare la vulva art. Provocazione o vocazione, chissà.

La ragazza, si sa, una ne fa cento ne pensa e anche stavolta la mamma, Ornella Muti, è la sua complice, molto divertita. A dire il vero, i quadri che mostra, realizzati con una “tecnica” (come si vede dalle foto) molto semplice, hanno un che di artistico. Starebbero male in una qualche mostra di arte contemporanea nel MeatPacking a New York? Probabilmente no.