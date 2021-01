Da settimane l’Europa fa i conti con le varianti del coronavirus, che cerca di contenere procedendo con le campagne vaccinali di massa. Il tema delle mutazioni è al centro delle preoccupazioni delle autorità sanitarie tedesche, convinte che quella inglese – che ha determinato anche l’esplosione dei casi nel Regno Unito – diventerà dominante in Germania. Intanto il Paese, dopo cinque settimane e mezzo di lockdown duro, registra il minimo dei contagi da ottobre: sono 6.729 quelli delle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 217 vittime. Chi invece teme che sia necessario “un terzo inevitabile lockdown” in Francia è Jean-François Delfraissy, presidente del Cts che affianca il governo nelle decisioni. Il motivo? “Le varianti hanno completamente cambiato i dati di partenza”. La decisione sarà presa mercoledì e annunciata dal presidente Macron.

Germania – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.729 nuovi casi di coronavirus, facendo così salire a to 2.141.665 i contagi totali. È invece salito a 52.087 il totale delle persone morte dopo aver contratto il Covid-19, 217 solo nell’ultima giornata. Per Helge Braun, capo di gabinetto della cancelleria federale tedesca, la variante britannica diventerà dominante in Germania, dunque è importante cercare di abbassare il tasso di contagio in modo significativo. “Stiamo già gestendo casi della variante in diversi ospedali. Questo significa che ha raggiunto il nostro paese e ad un certo punto, come successo altrove, prenderà il sopravvento e provocherà problemi. Ne sono assolutamente certo. Vogliamo tenerlo fuori il più a lungo possibile e contenerlo laddove è già presente”, ha ancora sottolineato. La Germania ha prolungato dal 21 gennaio il lockdown, che sarà in vigore fino al 15 febbraio.

Francia – La convinzione tra virologi ed esperti è che sia necessario un terzo lockdown per il timore del dilagare delle varianti del Covid-19. Tra loro anche Jean-François Delfraissy, presidente del Cts francese che affianca il governo nelle decisioni: “Bisognerà probabilmente andare verso un lockdown – ha detto – le varianti hanno completamente cambiato i dati di partenza”. Se dai medici arrivano annunci ultimativi, l’Eliseo – interpellato ieri sul grande titolo in prima pagina del Journal du Dimanche che dava per certo un annuncio del lockdown in diretta tv da parte del presidente Emmanuel Macron mercoledì sera – ha ribadito che “nessuna decisione sarà adottata fino a mercoledì”. Delfraissy ha anche, per la prima volta, affermato che, diversamente da quanto ripetuto finora secondo cui la variante britannica rappresenta il 2% dei contagi nel paese, “ci sono dati meno importanti che mostrano come il virus inglese sia invece al 7, all’8, anche al 9% in certe regioni, fra cui quella di Parigi“. Per il capo del Cts, la variante sudafricana potrebbe poi “diminuire del 40% l’efficacia del vaccino”. Nel caso di lockdown, le scuole – come ha annunciato il ministro dell’Educazione, Jean-Michel Blanquer – rimarranno comunque aperte. Questa mattina, il presidente del Medef – la Confindustria francese – Geoffroy Roux de Bézieux, ha lanciato un appello al governo “a lasciare tutti i negozi aperti”.

Usa – La Casa Bianca ha confermato che Biden imporrà nuovamente da oggi il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito, Brasile, Irlanda e gran parte dell’Europa. Ed estenderà questo divieto anche a chi arriva dal Sudafrica, dopo le segnalazioni delle nuove varianti negli Usa. Una decisione che si inserisce nel piano della nuova amministrazione democratica Usa per combattere l’epidemia che sta dilagando nel Paese più colpito al mondo dal Covid-19, sia in termini di contagi (25,14 milioni) che di morti (oltre 419 mila).

Austria – Nonostante il Paese sia in lockdown da Natale, la pandemia non rallenta in modo significativo. Per questo motivo oggi scatta l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 nei negozi e sui mezzi pubblici. Il distanziamento minimo sale da un metro a 2 metri. L’obbligo Ffp2 vale anche per chi va in macchina con persone con le quali non convive, per le visite negli ospedali e nella case di riposo e per i passeggeri delle Austrian Airlines. A Vienna le Ffp2 vanno indossate anche negli uffici pubblici. La multa è di 25 euro, sui treni Oebb di 40 e sui mezzi pubblici a Vienna di 50 euro. Alcuni supermercati, in una prima fase, distribuiscono le mascherine Ffp2 gratis, altri le vendono a 59 centesimi.