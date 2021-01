Bernie Sanders everywhere. La posa defilata e priva di entusiasmo del senatore del Vermont durante l’Inauguration Day è diventata meme ironico e multiforme sul web. Larga giacca a vento marrone, guantoni di lana modello banchetto del mercato, e soprattutto un’aria non proprio da commossa ed elegante formalità presidenziale, Sanders seduto sulla sua seggiolina, isolato dal resto dei nomi di Washington e dello show che contano, finanche leggermente appisolato, si è trasformato in meno di 24 ore in una presenza ubiqua in ogni angolo geografico del mondo. Intanto i primi meme che hanno girato sui social lo vedevano alternativamente sul set di qualche grande film come di serie tv.

Il 79enne ex candidato alle primarie per il partito democratico è finito quindi tra le protagoniste di Sex and the city come tra gli attori di Game of thrones, sulla panchina con Forrest Gump e addirittura sul celebre divano di Friends. Una volta iniziato il gioco però non ha avuto, e ancora adesso non ce l’ha avuta, fine. Sanders ha fatto capolino sulla luna nel giorno del primo sbarco, tra la folla adorante Cassius Clay che mette ko un avversario, al bancone in un quadro di Hopper, nella copertina di Sgt.Pepper dei Beatles e nella spiaggia affollata di un giochino classico chiamato “dov’è Wally?”. Insomma, non ci sono confini per Bernie con seggiolina e guanti. Anzi, c’è pure un sito che vi permette perfino di piazzare Sanders sotto casa vostra o nel luogo che più preferite. Non c’è che dire: il glamour popolare di Bernie supera di gran lunga la marmorea figura di nonno Joe presidente eletto.