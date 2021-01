Taylor Mega è tornata all’attacco contro Elisabetta Gregoraci. Tra le due non scorre buon sangue a causa dei dissidi per la relazione dell’influencer con Flavio Briatore (ex marito della showgirl calabrese, ndr) e ora Taylor Mega ha colto al volo l’occasione per rinfacciare pubblicamente ad Elisabetta Gregoraci il mancato rispetto della quarantena obbligatoria al rientro da Dubai, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza assieme al figlio Nathan Falco, per presenziare in studio nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

“Ma io mi chiedo… io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e a fan…..o la quarantena?”, ha detto ironica Taylor Mega nelle sue storie di Instagram. “Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa“, ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci, per il momento, non ha replicato nel merito, però, qualche giorno fa, era già intervenuta sulla questione quando un utente aveva criticato la sua partenza per Dubai. L’ex moglie di Briatore aveva quindi spiegato di avere la residenza a Montecarlo e non in Italia e quindi di dover rispettare le leggi monegasche che, in materia di misure anti-Covid, sono attualmente più permissive delle nostre. In ogni caso, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha dovuto sottoporsi al tampone obbligatorio che, ovviamente, è risultato negativo.