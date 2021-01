Mentre in Gran Bretagna, dove il suo vaccino è già stato approvato, Oxford-AstraZeneca si prepara a distribuire 2 milioni di dosi a settimana da metà gennaio, l’Italia cerca di accelerare sulle somministrazioni ma fa i conti con i ritardi di alcune regioni. Stando ai dati del portale governativo, aggiornati in tempo reale, la Lombardia che è prima per numero di dosi consegnate (oltre 80mila) ne ha inoculate solo 2.171, meno del 3%, contro il 20% del Lazio e il 34% della provincia autonoma di Trento che finora risulta la più veloce. Il Piemonte è vicino al 15% e il Veneto – dove questa mattina il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato in diretta facebook – poco sopra. Leggi Anche Vaccini anti-Covid, ecco il portale del governo con tutti i dati e i numeri in tempo reale

Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale del piano vaccinale della Lombardia, al Corriere spiega che l'arrivo scaglionato dei lotti complica la pianificazione e inoltre va considerato il periodo festivo: "Contando che il personale sanitario si vaccina a fine turno, chi è di riposo non si sposta". Così, per esempio, "a Niguarda tra il 28 e il 30 abbiamo vaccinato 620 operatori: per gli altri 3.500 di questa prima fase ripartiremo lunedì, contando di raggiungerne 10.500 entro tre settimane", dice il dg Marco Bosio. Idem per San Paolo e San Carlo dove le dosi sono arrivate solo il 31 ma in un giorno ci sono state oltre 3mila prenotazioni online su un totale di 4.200 dipendenti.

Secondo il Corriere poi la struttura messa in campo dalla regione non è l'ideale nell'accelerare i tempi: su 65 hub individuati "solo 34 ricevano direttamente da Pfizer le consegne. Una strategia che pagherà nel lungo periodo, quando il ritmo delle vaccinazioni aumenterà per raggiungere la popolazione. In questa fase con numeri più ridotti, le Regioni che hanno concentrato i poli di vaccinazione riescono ad accorciare i tempi". Secondo Lucchini l'altro problema è che in questa prima fase scarseggiano le forniture di siringhe e diluenti dalla struttura del commissario straordinario Arcuri e gli ospedali stanno procedendo con loro materiale.