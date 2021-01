Il ministero della Salute comunica in tempo reale i dati della campagna di vaccinazione, cruciale per sconfiggere la pandemia di coronavirus. Le dosi somministrate, i numeri regione per regione e i vaccinati per categoria: ecco tutte le informazioni aggiornate.





Quanti vaccini anti-Covid sono stati somministrati ad oggi nel mondo? Il portale Our World in Data dell’Università di Oxford aggiorna in tempo reale dati e numeri dei singoli Paesi, per metterli a confronto. Cina, Stati Uniti, Israele e Russia sono gli Stati dove i farmaci anti-Covid hanno ottenuto prima il via libera dai rispettivi enti regolatori. Allo stesso modo, anche il Regno Unito ha avuto l’autorizzazione in anticipo rispetto al resto d’Europa.

Ecco la situazione:



Il portale Our World in Data fornisce anche la “classifica” del numero totale di dosi di vaccinazione somministrate per 100 abitanti in ciascun Paese. Eccola: