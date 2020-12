Come si temeva già lunedì, la consegna in Italia di quasi 470mila dosi del vaccino anti Covid è slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, che ancora ieri ipotizzava l’arrivo entro questa mattina, ha annunciato che la Pfizer “ha appena comunicato un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea”. Il carico arriverà solo nella notte, a bordo di sei aerei. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire dalla mattinata del 30 dicembre, nei 300 hub del Paese, i siti di somministrazione individuati da Arcuri in accordo con le Regioni. “Le consegne – comunica ancora l’azienda – proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre”.

Il maltempo e le forti nevicate che hanno colpito il Nord Italia hanno bloccato il viaggio del carico. Le prime Regioni a segnalare il ritardo di un giorno sono state lunedì Piemonte e Liguria. Lo slittamento però ha riguardato l’intero lotto delle circa 470mila dosi destinate all’Italia nella prima settimana della campagna di vaccinazione, la cui prima fase “riguarderà, come noto, il personale sanitario e sociosanitario e il personale e gli ospiti delle residenze per anziani su tutto il territorio”, ha ricordato in una nota l’ufficio del Commissario Arcuri.