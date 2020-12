“Lei non aveva capito la mia posizione e io forse non avevo capito bene la sua storia. È una donna impulsiva, un po’ borderline“. A dirlo è Enrico Brignano e la donna a cui si riferisce è Asia Argento: in una lunga intervista a Il Messaggero, il comico romano si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo le tappe della sua carriera, tra cui questo episodio avvenuto nel 2017, in pieno clima #MeToo. Brignano aveva preso le difese dell’amico regista Fausto Brizzi e la cosa non era affatto piaciuta ad Asia Argento che per prima aveva dato il via al movimento di denuncia di decine di episodi di presunte violenze sessuali nel mondo del cinema.

All’epoca Fausto Brizzi era sotto accusa e, in un’intervista al Corriere della Sera, Brignano si schierò con lui, rivolgendo parole non troppo carine nei confronti di Asia Argento che gli rispose a tono in in un tweet in dialetto romanesco: “Sei un gaggio, disgraziato e pure buzzicone. Se te vedo t’acciacco…”. ” Io sono uno che sta sempre al centro, anche a tavola. Mai stato estremista. Solo su alcune cose non transigo: onestà e amicizia. Non sono uno stinco di santo, ma ho pagato i miei errori”, ha spiegato ora Brignano al Messaggero, chiarendo i contorni di quella vicenda e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.