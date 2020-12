Si aggiungono altri tasselli alla composizione dell’amministrazione di Joe Biden che, anticipa Politico, per la prima volta nella storia Usa vedrà una nativa americana tra i suoi membri. È Deb Haaland, 60 anni e deputata dem del New Mexico, che guiderà l’Interior department, il dipartimento che si occupa della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali, nonché dei programmi per le minoranze etniche. Haaland sarà nel gabinetto del presidente, e il suo ruolo non è da confondere con quello del segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, equivalente del nostro ministero dell’Interno. Politico, che cita fonti dallo staff del presidente, riferisce inoltre che Biden nominerà Michael Regan, a capo dell’authority della North Carolina sull’ambiente, alla guida dell’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente (Epa), che giocherà un ruolo cruciale nell’ambizioso piano della prossima amministrazione contro i cambiamenti climatici. Se confermato, Regan, 44 anni, sarà il secondo capo afroamericano dell’Epa, dopo Lisa Jackson, che la diresse nel primo mandato di Obama.

Nel governo Biden siederà anche il primo ministro gay dichiarato della storia americana: è Pete Buttigieg, candidato alle primarie dem ed ex avversario del presidente eletto nella corsa alla casa Bianca, che guiderà i Trasporti. Buttigieg, 38 anni ed ex sindaco di South Bend, Indiana, avrà un ruolo cruciale se la nuova amministrazione riuscirà a far approvare dal Congresso un maxi piano di investimenti per ammodernare le infrastrutture. Biden ha definito Buttigieg “uno specialista della politica con un grande cuore”, che “ha la visione di un leader della prossima generazione con l’esperienza ed il temperamento per guidare il cambiamento oggi”.