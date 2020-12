Quando mancano ormai poco più di ventiquattr’ore dall’annuncio ufficiale dei 26 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2021, scoppia la polemica. A lanciarla è Morgan, che in un post pubblicato su Instagram ha sfogato tutta la sua rabbia per esser stato escluso dai cantanti in gara sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo del prossimo anno. “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo – esordisce Marco Castoldi -, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate”.

E ancora: “Tutto questo è decisamente comico. Infatti il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarramgiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere”, conclude Morgan lanciando una stoccata al conduttore nonché direttore artistico del Festival di Sanremo.

La tensione è quindi alle stelle e i riflettori sono tutti puntati su quanto succederà domani sera, 17 dicembre, in prima serata su Ra 1 durante la finalissima di Sanremo Giovani, dalla quale usciranno gli otto artisti ammessi al Festival 2021 per la categoria Nuove Proposte, oltre che i nomi dei Big. Morgan è infatti uno dei giudici che avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Ma non solo. Le indiscrezioni vogliono che sarà presente anche Bugo, che invece è stato selezionato con la sua canzone per il Festival 2021. Insomma, si prevedono scintille.