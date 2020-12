“Sarà il Festival di Sanremo 70+1 della rinascita”. Parola del direttore artistico e conduttore Amadeus che ha presentato la serata finale dedicata ai Giovani del prossimo Festival di Sanremo di giovedì 17 dicembre in prima serata su Rai Uno dal Teatro del Casinò di Sanremo. Durante lo show saranno anche ufficializzati i 26 Big in gara, tra questi dieci sono artiste donne. “Ci sarà una presenza di giovani altissima nei Big anche se c’erano già lo scorso anno. Io faccio sempre riferimento alle canzoni. Per me vince la canzone. Rispetto allo scorso anno la media di età si abbasserà ulteriormente. Ci sono canzoni fortissime. Tra i Big ci saranno molti giovani che in streaming hanno un grande successo e magari non sono noti al grande pubblico. Sanremo sarà una vetrina importante per loro”.

Sul palco dei Teatro del Casinò di Sanremo giovedì ci saranno: Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva già presente alle selezioni dei cinque appuntamenti di AmaSanremo: Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. La giuria deciderà chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte.

“Lo dico in modo chiaro e netto stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata normalmente con le norme da rispettare. – ha affermato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta – Stiamo lavorando affinché ci sia pubblico all’Ariston anche perché da qui a marzo ci potranno essere nuovi Dpcm. Vogliamo che tutti i parametri di sicurezza siano rispettati all’Ariston. Naturalmente le persone presenti in teatro saranno sottoposte a tamponi e controlli”. Amadeus ha concluso annunciando che per quanto riguarda gli ospiti ed eventuali co-conduttori che si affiancheranno a lui e a Fiorello penserà dal 7 gennaio.