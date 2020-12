Italia viva si mette di traverso sulla task force, la cabina di regia con sei manager pensata dal governo per gestire il Recovery plan. Il progetto è sul tavolo del consiglio dei ministri, ma dovrà superare la resistenza dei renziani che solo ieri sera hanno abbandonato il vertice di maggioranza in segno di protesta. Anche per questo il cdm, inizialmente convocato per le 9, è iniziato solo intorno alle 13. Al momento il via libera alla struttura risulta perlomeno “congelato”: ci sarà certamente un primo confronto ma, stando a quanto spiegano fonti di maggioranza, la discussione finale è rinviata a un secondo cdm in programma per mercoledì 9 dicembre. Attesa, invece, l’approvazione dello schema di aggiornamento al Recovery, con l’appostamento delle risorse per ciascuna delle sei macroaree e per i 17 “cluster” definiti dal piano.

A difendere la struttura, dopo le tensioni della notte, in mattinata è stato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: “Una cabina di regia per il Recovery fund ci deve essere“, ha detto intervistato da Radio 24. “Questo rumore di fondo continuo, la ricerca di distinguo per ragioni di visibilità stanno dilapidando un patrimonio già fragile” e, ha concluso, “penso sia francamente deprimente. Già abbiamo Orban che ci sta creando problemi, se anche qualcuno nella maggioranza per motivi di visibilità mette a rischio questa enorme opportunità del Recovery fund non va bene”. Oggi però è stato lo stesso leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, a rivolgersi direttamente al premier Giuseppe Conte: “E ‘inutile”, ha detto contestando la nascita di una nuova struttura. “Sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al Recovery Fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell’Italia dei prossimi vent’anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi”. E alla domanda se le ministre Bellanova e Bonetti in consiglio dei ministri sono pronte a spingersi fino a votare contro la proposta di governance avanzata da Conte, ha replicato: “Spero che il premier si fermi prima di mettere ai voti una scelta non condivisa“.

Proprio la ministra Teresa Bellanova, intervistata dal Messaggero, ha ribadito che prima di esprimersi Italia viva vuole studiare la norma: “Non siamo disponibili ad approvare una norma che non conosciamo”. In tarda mattinata ha poi parlato di “profili di incostituzionalità”: “Ad una prima sommaria lettura la bozza sulla governance appare opaca, e presenta profili di incostituzionalità. Non abbiamo alcun bisogno di strutture parallele, che esautorano ministri, ministeri e Parlamento, accentrando e spostando altrove il cuore del processo, decisivo per l’Italia dei prossimi 10 anni”. Una linea condivisa dall’altra esponente renziana nel governo Elena Bonetti: “Costruire una struttura parallela di cui il Parlamento non sa nulla è evidente che è un modo per esautorare il Paese dalla progettazione del proprio futuro. Italia Viva entra in questo Consiglio dei ministri con una preoccupazione che è l’Italia, gli italiani che hanno perso il lavoro. Noi ci preoccupiamo di questo e non di moltiplicare poltrone e consulenze”. Ma non solo. Bonetti ha anche insistito: “C’è una sanità che ha bisogno di investimenti, quindi il Mes va usato”.

Proprio il Mes rimane un altro degli ostacoli su cui la maggioranza si dovrà confrontare. Il 9 dicembre il premier si presenterà alle Aule per le comunicazioni in vista del consiglio Ue e nella risoluzione di maggioranza che dovrà votare il Parlamento ci sarà anche la riforma del cosiddetto fondo salva-Stati che tanto divide i 5 stelle. Solo ieri il capo politico M5s Vito Crimi ha garantito che i voti ci saranno, ma i malumori dentro il gruppo restano. Provenzano ha voluto ridimensionare le polemiche anche su questo fronte: “Ci sarà la maggioranza”, ha detto intervistato da Radio24. “Il premier non può andare in Europa senza un mandato chiaro di una maggioranza parlamentare. Non si tratta in questo caso dell’utilizzo del Mes, perché su quello deciderà il Parlamento. Chi si assume questa responsabilità ne trarrà le conseguenze. Ma credo che tutte le forze politiche stiano capendo”.

La proposta di emendamento alla Manovra per creare la task force – La proposta del premier, avanzata nei giorni scorsi e ribadita ieri, è quella di creare una cabina di regia politica che tenga conto degli equilibri della maggioranza: sei supermanager con poteri sostitutivi per evitare intoppi e lungaggini, affiancati da una squadra di una novantina di tecnici, che avranno il compito di sovraintendere all’attuazione del Recovery Plan. E’ la stessa task force che si dovrebbe occupare di scegliere i progetti, circa 60, per cui chiedere i 209 miliardi di euro (tra sovvenzioni e prestiti) promessi dall’Europa. Pochi progetti “ma buoni”, da affidare con bandi europei, ha spiegato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. L’attesa è per una norma da inserire nella legge di Bilancio con le regole d’ingaggio per l’attuazione della sessantina di progetti del piano. “Sarà una struttura di supporto e coordinamento” di amministrazioni e ministeri, che servirà ad “aiutare non a espropriare le singole funzioni di spesa e di attuazione del Recovery Plan”, ha puntualizzato Gualtieri. “Nessun ministro”, aveva assicurato il premier Giuseppe Conte, “sarà espropriato dei suoi poteri di impulso e di indirizzo, così come nessun amministratore locale sarà espropriato delle sue responsabilità”. Il presidente del consiglio nei giorni scorsi ha difeso la proposta definendo la struttura di missione di Palazzo Chigi come “un comitato ristretto deputato a vigilare con costanza tutta la fase attuativa. Ne faremo parte io, il ministro dell’Economia e il ministro dello Sviluppo Economico“. Quindi, almeno stando ai piani, i sei manager e lo staff con le “necessarie competenze professionali” avranno compiti di “monitoraggio esecutivo”. Una scelta diversa rispetto a quella di Spagna e Francia, che hanno invece preferito affidare le gestione a strutture governative. I progetti in dirittura di arrivo, circa 60, dovrebbero essere “raggruppati in 17 cluster“, alcuni “saranno centralizzati, altri avranno una dimensione capillare sul territori” aveva detto ancora il premier, spiegando che si punterà a superare proprio quelle “problematiche di vecchia data” che il vicepresidente della Commissione Ue ,Valdis Dombrovskis, invita l’Italia ad affrontare.

A livello pratico, la governance proposta prevede quindi una divisione tra una cabina di regia politica e un comitato tecnico. Della prima faranno parte il premier Conte, e i ministri Gualtieri (Economia) e Stefano Patuanelli (Sviluppo). Dovranno riferire alle Camere e al Comitato interministeriale per gli Affari europei. Se la cabina di regia avrà compiti di vigilanza, la struttura tecnica invece si occuperà dell’attuazione dei progetti, con l’obiettivo di evitare intoppi. I sei supermanager saranno esperti dei settori interessati dal piano: avranno poteri sostitutivi per intervenire laddove ci sia il rischio di ritardi e quindi di perdere risorse. Per farlo, saranno affiancati da una novantina di specialisti, che potranno anche essere scelti all’interno della pubblica amministrazione e delle aziende statali.

Il documento sulla ripartizione dei fondi – Secondo le anticipazioni, oggi il consiglio dei ministri è anche chiamato a votare un documento da inviare al Parlamento e, in un secondo momento, a Bruxelles sulla ripartizione dei fondi. Nel Recovery italiano, ha detto Conte nei giorni scorsi, ci sarà il piano per 750mila posti in più negli asili nido, ma anche “un grande piano per l’housing sociale“, aveva precisato Gualtieri. E poi l’alta velocità, Industria 4.0, la digitalizzazione della pubblica amministrazione (su cui l’Italia è più indietro). E ancora la trasformazione green dell’economia, che assorbirà il 40% dei 209 miliardi europei, con l’applicazione del piano energia e clima con i trasporti puliti, la decarbonizzazione, l’industria circolare, il dissesto idrogeologico, ha promesso il ministro delle politiche Ue, Vincenzo Amendola, che rappresenterà il collegamento con Bruxelles. Amendola ha citato anche il superbonus al 110% – oggetto di forte pressing per una proroga già in manovra – tra i progetti da finanziare con i fondi europei. Ma largo spazio, ha sottolineato ancora il premier, sarà dato a “un vasto programma di efficientamento energetico, cablaggio e messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da scuole e ospedali cui sarà dedicato quasi il 10% delle risorse del Piano”.