YouTube ha presentato i video musicali e non che hanno fatto maggiore tendenza durante il 2020. Un anno particolare, sicuramente di cambiamento, segnato soprattutto dalla pandemia. Così in classifica si trovano video come il sorvolo delle Frecce tricolori su Roma, il tutorial per il pane senza impasto, le parodie delle video lezioni o la clip su Milano-Roma in monopattino elettrico. Oppure, non ultimo, il video istituzionale su come indossare una mascherina. Ma c’è anche spazio per la musica e lo show, come il colpo di scena sul palco del Festival di Sanremo 2020 che ha visto protagonisti Bugo e Morgan: la clip ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni. Tra i video musicali è trionfo assoluto per il tormentone estivo del 2020, “Karaoke” dei Boomdabash in duetto con Alessandra Amoroso con 95 milioni di visualizzazioni.

Tra i video musicali più popolari spopolano gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020 come Francesco Gabbani con “Viceversa” (secondo posto), Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)” (quinta) mentre il vincitore della kermesse musicale Diodato con “Fai Rumore” è settimo. Gaia Gozzi, vincitrice di “Amici di Maria De Filippi”, chiude la top ten con “Chega”.

Tra i video non musicali invece, vanno segnalati quelli relativi agli show, come Italia’s Got Talent, al settimo posto grazie alla clip del Golden Buzzer di Federica Pellegrini, dato al tredicenne Francesco Carrer, o come la clip di “X Factor 2020” con la concorrente MyDrama che si esibisce alle Audizioni con “Grazie a Dio” di Tha Supreme e Mara Sattei conquistando i giudici Hell Raton, Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli.

I VIDEO (NON MUSICALI) PIÙ POPOLARI IN ITALIA

1. Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston 2. Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360° 3. Fatto in Casa da Benedetta: Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile 4. iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij 5. WhenGamersFail e Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni) 6. Serie A – Milan 4-2 Juventus Rimonta clamorosa: il Milan domina la Juve e firma il poker! Serie A TIM 7. Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini 8. X Factor Italia – Mydrama conquista Hell Raton con Tha Supreme e Mara Sattei 9. Ministero della Salute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine 10. Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino

I VIDEO MUSICALI PIÙ POPOLARI IN ITALIA

1. Boomdabash, Alessandra Amoroso – Karaoke 2. Francesco Gabbani – Viceversa (Official Music Video) – Sanremo 2020 3. Rocco Hunt, Ana Mena – A Un Passo Dalla Luna (Official Video) 4. Baby K – Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) 5. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) 6. Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo 7. Diodato – Fai Rumore (Video Ufficiale) 8. Ghali – Good Times (Lyrics Video) 9. Mahmood – Rapide 10. Gaia – Chega (Official Video)