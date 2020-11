Soli e isolati da 24 ore. Non sono in grado di nutrirsi, di lavarsi e neppure andare in bagno da soli, ma nessuno può andare a trovarli. È la condizione nella quale si sono trovati Aldo e Valdivia, due persone molto anziane di Taranto. Lui ha 100 anni, lei 97 ed è risultata positiva al Covid. Anche una delle tre badanti che li accudiscono per tutto l’arco delle 24 ore è stata infettata, mentre le altre due sono in quarantena in attesa del risultato del tampone. In isolamento è anche Annamaria, nuora della coppia e unica parente in vita. Ma sia lei che le badanti non possono andare a trovare i due anziani dato che Valdivia è positiva. E poiché l’anziana donna è asintomatica nessuna struttura sanitaria può accoglierla. Nemmeno il 118 può fare assistenza. I servizi sociali del Comune possono garantire un pasto al giorno, ma gli anziani necessitano di ben altra assistenza.

“Sono quasi ciechi e sordi, non possono camminare, da soli non possono nemmeno andare in bagno”, spiega a ilfattoquotidiano.it Annamaria. “C’è bisogno – aggiunge – di garantire l’igiene, l’alimentazione. Come si fa? Lo Stato non può abbandonarci così”, ripete disperata. Dalla sua abitazione, Annamaria sta contattando tutti: “I carabinieri, i servizi sociali, la protezione civile, il medico curante. Tutti. Ho chiamato tutti. Qualcuno dovrà aiutarci”.

E così, mentre la città si prepara a un lockdown cittadino che prevede la chiusura dei negozi e l’inizio del coprifuoco alle 18, due anziani sono soli. Nei giorni scorsi, inoltre, è venuto alla luce un nuovo focolaio in una della Rsa del territorio, motivo che spinge i gestori a non intervenire per accogliere gli anziani. E nell’ultimo anno, in Puglia come nel resto d’Italia, le residenze socio assistenziali sono spesso finite al centro della cronaca per i numeri di contagio.

“Non possono restare soli, non so nemmeno come stanno adesso dato che non riescono a rispondere al telefono”, ripete Annamaria. “Abbiamo bisogno che qualcuno intervenga, altrimenti se non li uccide il virus li ucciderà l’abbandono”.