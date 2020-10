Andrea Damante non nasconde l’amarezza per la nuova relazione della storica ex Giulia De Lellis. In una lunga intervista con Silvia Toffanin, a Verissimo, il modello e dj si è lasciato andare a un lungo racconto della fine della sua relazione con l’ex fidanzata. “Sognavo una famiglia con lei – confessa l’ex tronista – Siamo andati a vivere nella casa che avevo preso a Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”. La loro storia, racconta, è cambiata in vacanza, a Forte dei Marmi: “Abbiamo preso una casa con un un gruppo di amici, e lei lì è cambiata”.

Proprio in quella occasione De Lellis ha conosciuto la nuova fiamma, annunciata da lei stessa sui social. “L’ho saputo come tutti, dai social – dice Damante nel salotto di Canale 5 – Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”. De Lellis starebbe frequentando Carlo Gusalli Beretta, come ammette lo stesso Damante: “Io e Carlo stavamo conoscendo un’amicizia importante – confessa – Ci sono rimasto male. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima”. Anche se, dice nell’intervista, spera che i due non abbiano cominciato la frequentazione proprio durante la vacanza: “Spero di no – dice – L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”. I Damellis sembrerebbero quindi essere definitivamente arrivati al capolinea.