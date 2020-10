La cantante è stata la conduttrice speciale, per una sera, del Saturday Night Live, apparendo per la prima volta dopo la vistosa perdita di peso. Avrebbe dovuto annunciare il nuovo album, ma così non è stato

Sono cinque anni che i fan l’aspettano, e il suo ritorno sulle scene avrebbe potuto essere l’occasione buona per annunciare il nuovo album. E invece niente. Niente canzoni strappalacrime per accompagnare questo inverno che si preannuncia particolarmente lungo e solitario. La cantante britannica Adele, conduttrice speciale per una notte del programma statunitense Saturday Night Live, ha infranto le speranze dei suoi milioni di fan e lo ha fatto subito, già dal monologo d’apertura: “Si è molto discusso nei giorni scorsi sul perché io non sia qui per fare musica e sia qui come conduttrice. Ci sono parecchie ragioni: innanzitutto, il mio album non è ancora finito. E poi ero troppo spaventata per fare entrambe le cose insieme: preferisco mettermi una parrucca, farmi un bicchiere di vino (o sei) e vedere che succede”.

Elegantissima in un completo nero scollato, la lunga chioma bionda su una spalla, è la prima apparizione pubblica dopo che per mesi i tabloid le hanno dato la caccia per la sua perdita di peso. “So che sono molto diversa dall’ultima volta che mi avete vista – dice sorridendo – La verità è che con tutte le restrizioni Covid e le limitazioni ai viaggi ho deciso di viaggiare leggera, e questa è la metà che ho deciso di tenere”.

Santa protettrice di tutti gli amori sfortunati, popstar da record – vanta un Oscar, un Golden Globe e svariati Emmy – Adele è particolarmente legata al Saturday Night Live: proprio qui, dodici anni fa, è stata invitata a cantare per promuovere il suo album negli Stati Uniti. “E il resto è storia”.

Alla fine le preghiere dei fan sono state esaudite, e Adele ha cantato alcuni pezzi dei suoi brani più famosi: non un’esibizione vera e propria, ma uno sketch-parodia di un popolare reality a stelle e strisce, The Bachelor, dove la cantante interpreta la parte di una concorrente particolarmente molesta che interrompe i corteggiamenti delle altre coppie. “Hello, it’s me…” intona uscendo fuori da un cespuglio per disturbare una coppietta. In questo strano e divertente medley ha intonato “When We Were Young” “Hello ”e “Rolling in the Deep” per chiudere con l’inno ufficiale di ogni storia finita, “Someone Like You”. Lo ha fatto tornando nei panni della superstar, cantando tra la troupe e il pubblico. La voce è sempre la stessa: ma in questo anno senza concerti e senza tourné “almeno un nuovo album da ascoltare piangendo sotto il piumone ce lo meritiamo”, scrivono i fan in delirio su Twitter.