Il cantautore sui social pubblica una foto con tutte le sue vittorie a “X Factor” e lancia una proposta al padre fondatore di Forza Italia per la campagna elettorale, in vista delle elezioni a sindaco di Milano. Ma Berlusconi ha già fatto sapere che non correrà per la carica

Visionario e già ricco di proposte. Il vulcanico Morgan non si ferma un momento da quando ha accettato la proposta di Vittorio Sgarbi per correre con la sua lista Rinascimento alla carica di sindaco di Milano. Il cantautore ha pubblicato sui social una foto con tutte le sue vittorie di “X Factor” (con gli Aram Quartet, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Matteo Becucci e Michele Bravi) non a caso. “Se Berlusconi scende in campo come candidato sindaco per Milano – scrive Morgan – propongo di trasformare la campagna elettorale in talent show canoro classico, con tanto di assegnazioni e televoto. Bisogna però fare la squadra di giudici. Vincerà il miglior interprete, sceglierà veramente il pubblico, c’è il rischio che si entri in democrazia”.

Il diretto interessato però aveva già smentito i rumors che lo vedevano in corsa per le elezioni comunali. Lo staff del presidente di “Forza Italia” ha già fatto sapere che non è nelle intenzioni di Berlusconi, 84 anni, aspirare alla carica milanese. Nel frattempo Morgan inizia a delineare il suo programma: “Vorrei valorizzare la profondità culturale intendendo la cultura e l’istruzione la base sulla quale si fonda un’economia e non viceversa. Vorrei dare spazio a progetti di giovani ingegnosi e pieni di energia e creatività per togliere il grigiore deprimente. Vorrei ripristinare dove è possibile le via d’acqua di Leonardo e renderle luoghi belli, piacevoli, adatti a bambini, cittadini turisti e commercio. L’acqua, la storia, l’arte, la natura e la convivenza sociale un po’ meno sui social network e un po’ più nella realtà sociale. Non è un programma, sono dei sentimenti”.