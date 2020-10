Ci mancava Giovanni Muciaccia che crea le mascherine con la scritta “Non ce n’è Coviddi”. L’ex volto di “Art Attack” ha pubblicato un nuovo format dal titolo “Creiamo un oggetto utile”, in “onda” sul suo profilo Instagram. Era metà settembre quando Muciaccia, armato di forbici con la punta arrotondata e dell’immancabile colla vinilica, ha deciso di mostrare i passaggi per creare delle mascherine fai-da-te.

Niente di male, se non fosse per la scritta scelta dal conduttore: “Io ho deciso di fare una scritta, e che scritta!”, ha detto, tutto tronfio. La frase in questione è la contestatissima “Non ce n’è Coviddi”, ovvero il meme negazionista pronunciato dalla signora Angela da Mondello e diventato virale per tutta l’estate. Sia chiaro: l’obiettivo del conduttore era chiaramente quello di giocare sulla viralità della frase, ma c’è comunque chi ha ritenuto infelice la scelta di dare visibilità a quel ‘motto’ in un momento così delicato per tutti. “Giova, ti voglio bene, sei veramente un grande, però la citazione del Coviddi mi ha un po’ deluso… il pubblico che ti segue non è l’italiano medio”, gli ha scritto un utente. E ancora: “Ti adoro ma non avrei fatto pubblicità a quella signora”.”

Nelle ultime ora il video è tornato a essere virale su TikTok e su Twitter, non senza polemiche: “Abbiamo perso anche lui”, “Giovanni, ma tutto okay?”, “è proprio vero che questo 2020 è una delusione continua”, “Io a Giovanni Muciaccia voglio un gran bene, ma questa no. Non me la doveva fare”.