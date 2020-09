Con la riservatezza che li contraddistingue, gli attori Rooeny Mara e Joaquin Phoenix sono diventati genitori. È stato il regista Viktor Kossakovsky ad annunciare la nascita di un maschietto, sul palco del festival di Zurigo: “Joaquin non è qui perché gli è appena nato un figlio”. Poi ha rivelato un dettaglio che ha commosso i fan: “Il suo nome è River“, in omaggio al fratello di Joaquin, prematuramente scomparso nel 1993.

“C’è un nuovo River Phoenix nel mondo“, scrivono i fan sui social: l’attore di Belli e Dannati e Stand By Me ha iniziato a lavorare insieme al fratello, per poi morire di overdose a soli 23 anni davanti agli occhi del fratello minore. Una perdita che ha profondamente segnato Joaquin – premio Oscar per Joker – come ha recentemente raccontato in un’intervista a Anderson Cooper .

Rooney Mara e Joaquin Phoenix – rispettivamente classe 1985 e 1974 – hanno lavorato insieme nel film Her nel 2013, ma la scintilla è scattata solo molto dopo, quando si sono incontrati di nuovo sul set di Maria Maddalena. Lo scorso anno, i paparazzi hanno notato il fatidico anello al dito dell’attrice. I due attori sono una coppia di ‘green influencer’ molto attivi per l’ambiente e per la salvaguardia del pianeta: celebre la loro foto dopo la cerimonia degli Oscar mentre addentano un hamburger in abito da sera, rigorosamente di un fast food vegano.