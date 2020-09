LO SPOGLIO DEI VOTI – Sondaggi e proiezioni sui risultati del voto sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari e per il rinnovo di giunte e consigli di 6 Regioni

Gli elettori hanno deciso di confermare il taglio dei parlamentari. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, secondo la quarta proiezione di Opinio Italia (Rai), il Sì ha vinto con il 68,1 % dei consensi contro il 31,9 per cento del No. Per quanto riguarda le prime proiezioni delle Regioni: in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è dato da Opinio per Rai al 46,4 per cento contro il 42,1 della leghista Susanna Ceccardi. In Puglia il governatore uscente Michele Emiliano è dato come vincente con oltre 6 punti di vantaggio su Raffaele Fitto. In Campania in testa Vincenzo De Luca, (63,6%), mentre in Veneto Luca Zaia vince, secondo la prima proiezione, con il 74,2%. In Liguria è in netto vantaggio l’uscente Giovanni Toti con il 52,9. In Valle d’Aosta, dove non si vota direttamente il presidente ma la lista, in testa c’è la Lega. Infine, nelle Marche, al momento secondo la secondo proiezione, la vittoria è data per il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli con il 48,4% dei voti. Mangilardi, candidato del centrosinistra, si fermerebbe al 36% e Mercorelli (M5s) all’10,2%.

Affluenza – Sono stati chiamati al voto circa 46 milioni di elettori. L’affluenza alle 23 di ieri era del 39 per cento. Alla chiusura delle urne il 53% degli aventi diritto ha deciso di esprimersi sul taglio dei parlamentari. Una percentuale leggermente più bassa (52,91%) è quella rilevata alle Regionali ma calcolata solo su Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Per quanto riguarda l’affluenza al referendum costituzionale, nel 2001 si fermò al 34%. Nel 2006, quando si votò su due giorni per un referendum costituzionale, l’affluenza fu del 52,46% e vinse il No. Nel 2016, quando gli elettori furono chiamati a confermare o meno la riforma Renzi e si votò un solo giorno, l’affluenza si attestò al 65%.

CRONACA ORA PER ORA

18.07 – Campania, seconda proiezione Rai

Vincenzo De Luca avanti con il 63,6%. Stefano Caldoro del centrodestra si ferma al 20,9 e Ciarambino (M5s) al 12,4%.

17.50 – Proiezione liste in Veneto

Secondo la prima proiezione liste in Veneto di Swg per La7, la lista Zaia Presidente è al 41,7%. La Liga Veneta si ferma al 15,8.

17.48 – Puglia, seconda proiezione Rai Puglia

Michele Emiliano, secondo Opinio per Rai, si conferma governatore con il 47%. Raffaele Fitto si ferma al 39,1%. Antonella Laricchia 10,4.

17.44 – Toscana, seconda proiezione La7

La seconda proiezione Swg per La7 dà Giani in vantaggio al 47,2% e Susanna Ceccardi ferma al 40,8%. Il Pd è dato al 33,4%, primo partito. La Lega si fermerebbe al 20.

17.37 – Zingaretti: “Se alleati, avremmo vinto quasi ovunque”

“Se ci avessero dato retta gli alleati, l’alleanza di governo avrebbe vinto quasi tutte le regioni italiane. Lo diciamo dal primo giorno: alleati non avversari. Già è chiaro che se l’alleanza che sostiene il governo fosse stata ovunque unita probabilmente avremmo vinto quasi tutte le Regioni”.Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti al Nazareno.

17.28 – Prima proiezione Swg per La7 Campania

Il governatore uscente Vincenzo De Luca vince con largo vantaggio: è accreditato del 66,80% dei voti. Stefano Caldoro fermo al 19,20

17.25 – Prima proiezione Swg per La7 Puglia

Emiliano in vantaggio con il 46,80% su Raffaele Fitto (38). Antonella Laricchia si ferma al 10,8

17.19 Prima proiezione Rai Puglia

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, Michele Emiliano raccoglie il 46% dei voti e Raffaele Fitto il 40,1%. Antonella Laricchia si ferma al 10,4%. Il margine di errore è il 6%.

17.15 – Referendum, dati dello spoglio

Con 37.752 sezioni scrutinate su 61.622, il Sì raccoglie il 69,10% dei voti (9.848.886). Il No al 30,90% (4.403.360)

17.14 – Proiezione Rai sul voto in Toscana

Secondo Opinio per Rai Eugenio Giani sarà il prossimo governatore della Toscana con il 46,4%. Susanna Ceccardi si ferma al 42,1.

17.01 – Prima proiezione Swg Veneto

Larga affermazione di Luca Zaia in Veneto secondo la prima proiezione Swg per La7. Il governatore uscente è dato vincente con il 73,5%. Arturo Lorenzoni si ferma al 16,70% ed Enrico Cappelletti (M5s) al 4,2%.

17 – Prima proiezione Swg Liguria

Secondo la prima proiezione Swg per La7 in Liguria, il governatore uscente Giovanni Toti è avanti con il 53,5. Ferruccio Sansa (Pd e M5s) si ferma al 39,50.

16.51 – Prima proiezione Swg Marche

Secondo la prima proiezione Swg per La7 nelle Marche, Acquaroli (centrodestra) è in vantaggio con il 43,8% su Mangialardi (centrosinistra) dato al 38,70%. Mercorelli (M5s) all’11%

16.50 – Prima proiezione Swg Toscana

Secondo la prima proiezione Swg per La7 in Toscana, Giani è avanti con il 46,5% su Susanna Ceccardi ferma al 42,3%. Irene Galletti (M5s) al 6,2%

16.40 – Crimi: “Il M5s è il traino di questa legislatura”

“Abbiamo appreso in queste ore delle proiezioni che danno un risutlato storico e straordinario. Rngrazio tutti coloro che sono andati a votare in questo peridodo di emergenza Covid”. Lo ha detto il capo politico M5s, Vito Crimi, commentando i primi dati sul voto.

16.30 – Di Maio: “Risultato storico”

“Quello raggiunto oggi è un risultato storico”, ha scritto Luigi Di Maio su Facebook. “Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”.

16.15 – Terza proiezione: il Sì al 67,8%

In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 67,8,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 32,2%. La copertura del campione è data al 19%

16.10 – Referendum, scrutinio al 10 per cento delle sezioni: Sì al 69,17%

Quando lo scrutinio dei voti per il referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari è giunto praticamente al 10% delle sezioni (6.044 su 61.622) il dato consolida la tendenza mostrata già all’inizio dello spoglio, con il Sì in netto vantaggio con il 69,17% mentre il No si ferma al 30,83% dei voti.

16.08 – Exit Poll Comunali

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell’80 per cento, i candidati del centrodestra alle elezioni comunali risultano in vantaggio rispetto a quelli del centrosinistra, mentre tra quelli del Movimento 5 stelle nessuno riesce ad arrivare neanche al ballottaggio. A Venezia il sindaco uscente e candidato del centrodestra Luigi Brugnaro è al 49,5%-53,5%, con la possibilità quindi di elezione già al primo turno, mentre il candidato del centrosinistra Pier Paolo Baretta è dato 29,5-33,5%. Anche a Bolzano è avanti il centrodestra con Roberto Zanin al 33-37%, contro il 29-33% del sindaco uscente e candidato del centrosinistra Renzo Caramaschi. Centrodestra in vantaggio anche a Chieti, con Fabrizio Di Stefano è al 40-44%; a Matera, con Rocco Sassone al 29,0-33%; a Lecco, con Giuseppe Ciresa è al 49-53%; ad Arezzo, con Alessandro Ghinelli al 46,5-50,5%. Il centrosinistra è invece avanti a Mantova, dove per il sindaco uscente Mattia Palazzi si profila la riconferma al primo turno con il 62-66%; come a Trento, dove potrebbe non avere bisogno del ballottaggio Franco Ianeselli, che è dato al 51-55%.

16 – Seconda proiezione Opinio Rai: SI’ 66,7, NO 33,3

15.56 – Referendum, spoglio delle prime 3mila sezioni: Sì 69,66%, No 30,34%

Sembra procedere spedito lo spoglio dei voti relativi al referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari. I risultati ufficiali del Viminale, riferiti a 3,000 sezioni sulle 61.622 totali, vede il Sì al 69,66% e il No al 30,34%

15.50 – Prima proiezione Opinio Rai: SI’ 65,6, No 34,4

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 65,6,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 34,4%.



15.45 – Rosato: “Se gli exit poll confermati Giani vince grazie a Italia viva”

“Se gli exit poll sono confermati Giani vince in Toscana grazie alla presenza e al valore aggiunto di Italia Viva”. Così il presidente Iv Ettore Rosato interpellato sull’esito della sfida regionale in Toscana.

15.45 – Affluenza provvisoria alle Comunali del 62,5%

L’affluenza definitiva alle Comunali è la più alta rispetto alle altre consultazioni elettorali di questa tornata. Al momento è del 62,5%: il dato riguarda 240 Comuni su 606 di 15 Regioni, escluse quelle a Statuto speciale. Lo si rileva dal sito del Ministero dell’Interno.

15.45 – Conte a Palazzo Chigi

La giornata del voto sul referendum e le Regionali è seguita da Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è nella sede del governo da questa mattina, al lavoro sui principali dossier dell’esecutivo, a cominciare dal Recovery Plan sul quale, in mattinata, si è tra l’altro riunito il Ctv, la struttura tecnica che accompagna il Comitato interministeriale degli affari europei. Per il premier, nella giornata di oggi, non sono previsti impegni pubblici. Domani, invece, Conte sarà in audizione al Copasir in mattinata mentre alle 12 riunirà l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Nel pomeriggio, infine, interverrà alla presentazione del Welfare Index Pmi 2020.

15.45 – Zingaretti segue lo spoglio al Nazareno

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è giunto poco fa al Nazareno, dove seguirà lo spoglio del voto per il referendum costituzionale e le elezioni regionali e comunali. Con lui ci sono diversi dirigenti del Pd, a partire dal capo delegazione Dem al governo Dario Franceschini, il ministro per il Sud Peppe Provenzano e il tesoriere Walter Verini.

Per ora nessun commento sugli exit poll: i Dem attendono le proiezioni per tracciare un primo bilancio.

15.40 – Secondo Exit Poll Rai su referendum: Sì 62-66% e No 34-38%

Secondo il secondo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al Referendum Costituzionale il sì è al 62-66% e il no è al 34-38%, con una copertura del campione del 100%.

15.40 – Exit Poll Comunali

A Bolzano Roberto Zanin del centrodestra al 33-37%, Renzo Caramaschi al 29-33, Luis Walcher di Svp tra 10,5-14,5%.

A Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 51-55%, Andrea Merler del centrodestra tra il 30-34% e Carmen Martini del M5s al 3,5-5,5%.

A Lecco Peppino Ciresa del centrodestra al 49-53, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 36-40%, Silvio Fumagalli tra il 4,5-6,5%.

Ad Arezzo Alessandro Ghinelli del centrodestra è al 46,5-50,5%, Luciano Ralli del centrosinistra 33-37, Michele Menchetti al 2,5-4,5.

A Chieti Fabrizio Di Stefano del centrodestra al 40-44%; Diego Ferrara al 19-23, Luca Amicone del M5s al 5-7%.

A Matera Rocco Sassone del centrodestra è tra il 29-33%, Domenico Bennardi del M5s al 23-27%, Giovanni Schiuma al 19,5-23,5%.

A Crotone Vincenzo Voce delle liste civiche è al 39-43%, Antonio Manica del centrodestra al 31-35, Danilo Arcuri del centrosinistra al 15-19, Andrea Correggia del M5s all’8-10%

A Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà del centrosinistra al 31-35, Nino Minicuci del centrodestra al 31-35%.

15.35 – Regionali, in 4 Regioni provvisoria al 53 per cento

L’’affluenza provvisoria per le Regionali è del 52,91%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno quando è stata rilevata l’affluenza in oltre 700 comuni su 1600. Il dato però prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poichè nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno.

15.30 – Exit poll Arezzo: Ghinelli in vantaggio tra il 46,5 e il 50,5 per cento

Alessando Ghinelli del centrodestra è in vantaggio con una percentuale tra il 46,5 e il 50,5% ad Arezzo. E’ quanto emerge dagli exit poll di Opinio Italia per Rai per le comunali: Luciano Ralli del centrosinistra è tra il 33 e il 37%, Marco Donati 7-9%, Michele Menchetti 2,5-4,5%.

15.28 – Affluenza definitiva Regionali al 53,98%

15.30 – Instant poll SkyTg24: in Toscana Giani 41-45 e Ceccardi 38-42

Secondo il primo instant poll di Sky Tg 24, elaborato da Youtrend, in Toscana è in vantaggio il candidato del centrosinistra Eugenio Giani con la forbice del 41-45%. Seconda la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi con la forchetta 38-42%, segue la candidata del Movimento 5 Stelle Irene Galletti con l’8-12%, Tommaso Fattori con 3-5%.

15.30 – Referendum, Centinaio: “Io speravo di vincere”

“Io speravo di vincere, in tanti ci avevamo creduto, quello che sembra uscire dagli exit poll è un buon numero, vuol dire che in tanti hanno seguito le nostre indicazioni”. Lo dice all’AdnKronos Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e ex ministro dell’Agricoltura. “Va detto che però il referendum o si vince o si perde, noi abbiamo perso – sottolinea – tanti dirigenti della Lega era no per il no”.

15.20 – Affluenza provvisoria al 51,75 per cento

L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale.

15.20 – Exit Poll Venezia: Brugnaro al 49,5-53,5

In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle amministrative di Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestra tra il 25 e il 29%. A Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra è al 49,5-53,5%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra tra il 29,5 e il 33,5%, Sara Visman è al 2,5-4,5.

15.20 – Exit Poll Valle d’Aosta: Lega prima con 20-24%

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Valle d’Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%)

15.15 – Exit Poll Toscana: testa a testa Emiliano-Fitto

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

15.10 – Exit Poll Campania: De Luca 54 -58%

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.

15.05 – Exit Poll Marche: Acquaroli 47-51

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali nelle Marche Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

15.05 – Exit Poll Toscana: Giani 43,5-47,5

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

15.05 – Exit Poll Liguria: Toti 51-55

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%,

15.05 – Exit Poll Veneto: Zaia 72-76

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.

15 – Exit Poll (Opinio Italia) su referendum

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.

14.44 – Staff M5s ai parlamentari: “Vi invitiamo a non commentare i risultati”

“Vi invitiamo a non commentare i risultati elettorali parziali (exit poll) e ad attendere che venga indicata la linea del M5S prima di eventuali partecipazioni a trasmissioni televisive o radiofoniche”. Queste le indicazioni arrivate dalla comunicazione M5S ai parlamentari pentastellati, secondo quanto apprende l’Adnkronos.