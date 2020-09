Saranno riservati alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro, con un valore di 200 euro per l'abbonamento a internet e altri 300 euro per i computer. In programma ci sono anche bonus destinati alla famiglie con Isee fino a 50mila euro e per le imprese

Entro fine settembre sarà disponibile la prima tranche di bonus da 500 euro per acquistare abbonamenti a internet e il comodato d’uso di pc e tablet. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, spiegando che il decreto che li sblocca “è stato firmato dalla Corte dei Conti, quindi siamo alle battute finali”.

Questi bonus da 500 euro sono riservati alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro. L’importo del voucher è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali è legata a un preciso livello di reddito: 200 euro per l’abbonamento a internet e altri 300 euro per i computer. In programma c’è anche una seconda tranche di bonus destinata alla famiglie con Isee inferiore a 50mila euro, per le quali il voucher sarà però di 200 euro dedicati alla connessione a internet, e per le imprese.

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario utilizzare Spid, l’identità digitale, anticipa la ministra. Un modo per incentivare i cittadini ad attivare la password unica. I voucher non sono destinati direttamente agli utenti ma agli operatori telefonici, che otterranno da questi ultimi offerte commerciali e sconti per l’acquisto di connessioni e pc/tablet. A disposizione ci sono per questa prima fase 200 milioni.