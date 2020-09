“Lo sapevi che tutti hanno questa donna tra gli amici? Cercala” e uno screenshot del profilo Facebook di tale Selene Delgado Lopez. È diventato virale nelle ultime questo messaggio che, dopo aver fatto il giro del mondo, ora ha raggiunto anche le bacheche di molti utenti italiani del popolare social network. E, neanche a dirlo, in molti ci sono cascati in questa storia che altro non è se non l’ultima bufala che circola in Rete.

Se si cerca il profilo della signora in questione infatti, il pulsante “Aggiungi agli amici” è effettivamente assente. In bella vista c’è solo quello per avviare una chat su Messenger. Ma questo non significa che la sconosciuta faccia già parte dei nostri contatti. Molto più semplicemente, si tratta di un account in cui è stata disabilitata la possibilità di ricevere richieste di amicizia come impostazione della privacy. La prova del nove può comunque essere eseguita in pochi clic: basta accedere all’elenco dei propri amici e provare a digitare il nome dell’interessata per vedere che non apparirà alcun risultato.

Questione chiusa? Tutt’altro. Il nome di Selene Delgado Lopez è legato infatti anche a un’altra, complessa leggenda metropolitana, che vuole che questa donna sia scomparsa oltre trent’anni fa e si sia rifatta viva proprio tramite il suo profilo Facebook. Tutto è iniziato proprio trent’anni fa, quando sull’emittente messicana Canal 5 andava in onda un servizio dedicato alle persone scomparse in cui compariva anche una certa Selene Delgado Lopez, 18enne di Città del Messico, presentata con una foto molto sgranata. Come spiegano gli utenti in Rete, il suo volto rimase in onda per ben otto anni, ma lei non venne mai ritrovata e così qualcuno iniziò a sostenere che non solo non fosse mai scomparsa, ma neanche mai esistita. Non solo, nei mesi scorsi lo stesso Canal 5 ha iniziato a pubblicare nella notte su Twitter contenuti discutibili, per poi cancellarli dopo poche ore. Tra questi c’era anche un “meme” a tema “Spongebob”, sul cui sfondo si vede proprio il volto di Selene.

E così si sono scatenate le teorie complottiste: è un caso che la donna che ha attirato l’attenzione di Facebook si chiami proprio come la ragazza scomparsa? E se fosse addirittura la stessa persona? A fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa proprietaria del profilo diventato virale: “No, non sono scomparsa né lo sono mai stata – ha fatto sapere, come riferisce Il Corriere –. Sono a casa con la mia famiglia e sto bene”. Intanto però questa storia continua ad incuriosire e affascinare milioni di utenti social di tutto il mondo che vi incappano, spesso cadendo nella trappola della bufala.