È successo a Foggia. L'Asl ha avvisato che gli invitati ora sono tutti in sorveglianza attiva per sorvegliare lo stato di salute. Si attende la sanificazione della sala comunale e della sala ricevimenti

È risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e così un centinaio di invitati è stato posto in isolamento fiduciario. Tra loro, anche i neo sposi, residenti a Rimini. Tanti i partecipanti da varie zone d’Italia, motivo per cui, fa sapere Giovanni Iannucci, capo del dipartimento di igiene dell’Asl di Foggia, “abbiamo allertato le altre Asl regionali per informare loro della presenza del caso positivi al virus Covid”.

“Non solo – aggiunge Iannucci – abbiamo anche inviato il comune di Foggia, dove si è celebrata la cerimonia civile, per far procedere alla sanificazione della sala dove si è tenuto il matrimonio”. Stesso discorso anche per la sala ricevimenti: “Ma non abbiamo ancora ricevuto risposta in entrambi i casi”, continua il capo di dipartimento. Il matrimonio è stato celebrato il 30 agosto scorso e per il momento i 46 casi riguardanti gli invitati locali a Foggia sono “tutti posti in isolamento fiduciario e tutti saranno, nei prossimi giorni sottoposti a tampone”, conclude Iannucci.

Il primo caso positivo, dopo essere risultato positivo al tampone, ha allertato la Asl di Foggia che ha avviato lo screening degli invitati al matrimonio per tracciare l’eventuale catena di contagio. “Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva – informano dalla azienda sanitaria – per monitorare il loro stato di salute. Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da Covid-19”.