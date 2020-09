"Il ricavato (delle querele che ha deciso di fare a chi dice fake news su di lui, ndr) - spiega il rocker - andrà tutto in beneficenza". Il cantautore si è sempre speso per sensibilizzare i fan sulle misure di sicurezza anti Covid-19, ha anche mandato a quel Paese i “negazionisti” in un video qualche giorno fa. In seguito a insulti e minacce, l'artista ha deciso di ricorrere alle vie legali

Non è passata inosservata la provocazione di Vasco Rossi contro chi sostiene che il Covid-19 non esista più o che le misure di sicurezza per prevenire il contagio non servano a nulla. “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del cazzo”, ha detto l’artista nei giorni scorsi durante un allenamento in bicicletta. I social del cantautore sono stati presi di mira e c’è anche chi lo ha minacciato. Una conseguenza del tutto inaspettata, ma inevitabile, considerando il clima sociale e politico di tensione in questi giorni. “È tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori”, ha scritto un utente. “Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta”, la risposta del rocker.

Ma non è tutto. Vasco con la consueta schiettezza ha affidato parole ironiche e dure in un post su Instagram: “Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono. – ha affermato – A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere! Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti, sarà la giustizia a fargli pagare il conto. Se saranno in grado di farlo. In ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza”.