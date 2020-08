L'imprenditore, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha affermato: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Il tampone? Intanto che ero qui, l'ho fatto e ancora non so se sono positivo”. E quando il giornalista afferma "dicono tutti che lo è", il manager cerca di minimizzare

Flavio Briatore è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano perché, secondo quanto rivelato dall’Espresso, sarebbe colpito dal Covid-19. Una faccenda delicata che riguarda anche diversi dipendenti del suo Billionaire, dove sono stati registrati – ad ieri – 58 i casi positivi al Covid-19 accertati su un totale 90 tamponi effettuati.

Il diretto interessato in una intervista a Il Corriere della Sera ha affermato: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Il tampone? Intanto che ero qui, l’ho fatto e ancora non so se sono positivo”. E quando il giornalista afferma “dicono tutti che lo è”, l’imprenditore cerca di minimizzare: “Può darsi che lo sia, con i contagiati in Sardegna…”. L’intervista a questo punto si interrompe, Briatore dice che stanno entrando i medici e, a notte fonda, ricompare con un laconico “non posso parlare” via whatsapp. Qualche ora prima, l’amica Daniela Santanché era intervenuta nel talk “In Onda” ha confermato la versione dell’imprenditore: “È stato ricoverato per una recidiva di prostatite. È un’infiammazione”. Lo staff aveva parlato di “leggera febbre e sintomi di spossatezza”.

Nel marasma dei commenti pro e contro Flavio Briatore, che si conferma un personaggio divisivo nell’opinione pubblica, spicca quello dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, volto dello show musicale “Battiti Live” che sta andando in onda su Italia Uno. “Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. – ha scritto la presentatrice su Instagram – Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre. Un abbraccio, la vostra Eli”. Dopo 11 anni di relazione e un figlio, Falco Nathan, il matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finito all’improvviso nel 2017, ma i rapporti tra i due sono rimasti buoni.