Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19, l’allenatore del Bologna si è sottoposto al tampone al rientro dalle vacanze a Porto Cervo in Sardegna. La notizia è stata comunicata alla stampa dalla società rossoblu con una nota: “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale.” Sua figlia Virginia ha scelto Instagram per rassicurare i numerosi estimatori del mister: “Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma state tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente, anche noi, venendo dalla Sardegna e da Ponte Cervo, siamo stati sottoposti al tampone“, post che è stato condiviso anche dalla sorella Vicktorija.

Sui social si ripercorrono, dunque, gli incontri in vacanza di Mihajlovic. Sul campetto dell’Hotel Cala di Volpe, nella partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi, accanto all’allenatore del Bologna, come si può vedere negli scatti disponibili su Instagram, c’erano Paolo e Davide Bonolis, Andrea Della Valle, l’ex calciatore Dario Marcolin, il giornalista Gabriele Parpiglia e l’imprenditore Flavio Briatore. Proprio nel suo locale, il Billionaire in Costa Smeralda, l’ex calciatore era stato ospite in compagnia di sua moglie Arianna il 9 agosto scorso, nei giorni successivi undici dipendenti della struttura sono risultati positivi al Coronavirus.

“Non ci siamo fatti prendere dal panico nemmeno per un istante. Sono abituato a fare controlli molto frequenti, conosco la procedura. Sono in perfetta salute, mi sento in forma, sto bene: certamente non ho il covid”, ha dichiarato Paolo Bonolis al Messaggero fornendo rassicurazioni anche sulla salute di suo figlio Davide, pure lui in campo con Sinisa: “State tranquilli, sta bene anche lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio. La notizia ci ha colti completamente di sorpresa. Non potevano immaginare quello che sarebbe successo, e certamente non eravamo in grado di prevederlo. Fortunatamente ci è andata bene.” L’entourage di Fabio Rovazzi al quotidiano romano ha fatto sapere che il cantante tornerà tra qualche giorno a Milano e che sta bene, non si trova in isolamento e nemmeno in quarantena.

“Sinisa faceva vita ritirata, non frequentava locali notturni e spiagge. E non è una persona che si lascia andare spesso ad abbracci e baci, resta sempre un po’ a distanza”, spiega Dario Marcolin, ex calciatore della Lazio ora commentatore di Dazn. La sera dopo la partita, giocata il giorno di Ferragosto, l’incontro a cena con tanto di abbraccio con Zlatan Ibrahimovic, mentre il Corriere della Sera fa sapere che a inizio agosto l’intera famiglia aveva partecipato alla festa privata di compleanno di Gianluca Vacchi.

Un anno fa Mihajlovic rivelò di avere la leucemia, ha iniziato la sua battaglia sottoponendosi al trapianto di midollo e restando comunque alla guida del Bologna. “Il peggio sembra essere passato, ora mi sento più forte”, ha dichiarato qualche mese fa il campione serbo che negli anni ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Il mister dovrà attendere un doppio tampone con esito negativo per tornare nuovamente in panchina, si spera prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A.