Mara Venier ama i social e in particolar modo Instagram, dove posta la sua vita quotidiana: relax nell’attico romano, in studio a Domenica In, le pulizie del terrazzo e i giochi con l’adorato nipotino Claudio, fino alla nuova caduta – dopo l’ormai famosa scivolata durante il lockdown – che per fortuna non ha presentato ulteriori complicazioni, come ha confermato durante una chiacchierata con Rudy Zerbi a Radio Deejay: “Va tutto bene, adesso faccio la fisioterapia al ginocchio”.

Con l’ex compagno di viaggio di Tu Si Que Vales, si è aperta e ha raccontato perché spesso si collega su Instagram: “Mi diverto molto a vedere gli altri, più che postare mi piace curiosare. Guardo i profili e vedo un mondo di esibizionisti che così non l’ho mia visto. Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest’estate li vedo tutti scatenati”. Poi arriva l’affondo finale: “Alla lunga però rompono i cog**oni. Diventano insopportabili. È troppo, veramente troppo. Ci vuole un po’ di buonsenso anche nell’uso di questi social. E parlo anche di questi influencer molto in voga”.

In questi giorni la Venier dalla sua villa di Forte dei Marmi, dove si trova per qualche giorno di vacanza, sta organizzando, per il terzo anno consecutivo, la sua nuova stagione di Domenica In, in onda dal 13 settembre dalle 14. Il contenitore domenicale si preannuncia in linea con la formula dello scorso anno, anche se non mancheranno alcune novità e la conferma delle interviste one-to-one. Tra le novità della prossima edizione potrebbe esserci la presenza di un personaggio fisso per alcune puntate, una sorta di “amico o amica della domenica“, oltre agli interventi di alcuni comici e un nuovo gioco, al quale gli autori stanno lavorando, in grado di coinvolgere gli spettatori da casa. Confermata la presenza della band in studio.