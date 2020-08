Il Capo di Stato si trovava in Algarve promuovere il turismo in una delle località portoghesi più colpite dagli effetti della pandemia: aveva appena finito di parlare con i giornalisti quando si è accorto delle due ragazze in difficoltà

Era su una spiaggia di Alvor, in Algarve, in vacanza: al massimo avrebbe dovuto rilasciare qualche intervista, e invece il presidente portoghese, Rebelo de Sousa, non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua per aiutare due ragazze cadute dalla canoa. Il tutto immortalato dalle camere, in un video che ha fatto il giro del mondo.

De Sousa si trovava in Algarve promuovere il turismo in una delle località portoghesi più colpite dagli effetti della pandemia: aveva appena finito di parlare con i giornalisti quando si è accorto delle due ragazze in difficoltà. Le ha raggiunte a nuoto ed ha atteso l’arrivo del bagnino. Ai cronisti televisivi che lo aspettavano sul bagnasciuga – filmando tutto – ha detto: “Si erano capovolte, la loro canoa aveva imbarcato molta acqua non riuscivano a rimettersi in assetto né riuscivano a salire, o nuotare per via della corrente”.

A maggio un’altra foto aveva fatto il giro del web: pullover blu, calzoncini turchese e mascherina, mentre aspetta il suo turno in fila al supermercato, rispettando il distanziamento. L’immagine era stata scattata in un ipermercato di Cascais, vicino alla capitale Lisbona, il 16 maggio e diventata virale su Twitter.