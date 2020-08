“Sono incazzato come una bestia”. Dalla Costa Smeralda con furore, Francesco Facchinetti affida il suo sfogo (l’ennesimo) ai social. Stavolta il destinatario del messaggio dell’ex capitano uncino, oggi a capo di una società che si occupa di management di artisti, è un non meglio precisato personaggio famoso. Ecco perché: “Poco fa ero a cena in un posto e, accanto al mio tavolo, c’era un personaggio molto famoso e molto ricco. Quando è arrivato il conto ha chiesto lo sconto. Ma come caz*o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo? I ristoranti stanno fallendo, i negozi stanno fallendo, gli hotel stanno fallendo. Tu sei ricco e potresti lasciare la mancia, e invece fai schifo”, ha detto Facchinetti sulle storie.

Il messaggio si è poi esteso a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto o che vorrebbero le cose “aggratis”, senza doverle pagare. “Andate a cagare. Pagate, dovreste pagare di più degli altri. Odio gli spilorci, aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto. Una volta, chi era ricco e famoso pagava per tutti. Ora, se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che schifo, che disagio. Hai lo yacht, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e in più chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena. Sei lo zero assoluto e il nulla cosmico”.

Incuriositi da cotanta aridità, i followers di Facchinetti hanno provato a scoprire il nome di questo personaggio ricco e famoso. Ma, perlomeno da il figlio di Roby Facchinetti, il nome non uscirà mai: “Il nome non lo faccio perché non sono un infame. Ma vi posso dire che questo personaggio ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene ma che non sanno quanto è arido di cuore. Attendo che il karma faccia il suo corso. Quando il karma bussa e chiede il conto, so’ cazzi”.