Clio Make Up lascia per sempre l’America. La nota beauty blogger ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Vanity Fair, spiegando che assieme al marito hanno stabilito che è arrivato il momento di lasciare quella che per anni è stata la loro seconda casa e tornare a vivere in Italia. Clio Zammatteo, questo il suo vero nome, ha ammesso che a velocizzare questa decisione è stata anche la situazione che sta vivendo New York dall’arrivo del Covid. “

“È da tempo che volevamo farlo. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team– ha raccontato Clio –. L’arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più forte la nostra volontà di rientrare in Italia. Per la tempistica negli ultimi mesi ha indubbiamente inciso anche l’emergenza Covid e la priorità di ricongiungerci quanto prima ai nostri affetti in Italia. Così abbiamo scelto di ritornare a settembre, anticipando di sei mesi il piano di rientro che avevamo inizialmente ipotizzato per la primavera del 2021″.

Clio Make Up ha spiegato poi com’è la situazione a nella Grande Mela: “La vita a New York è diventata molto più complessa e difficile, specialmente in seguito alla crisi sanitaria degli ultimi mesi. I prezzi sono lievitati e molte attività commerciali hanno chiuso. E a oggi la ripresa, post superamento della fase del lockdown, stenta decisamente ad arrivare”.