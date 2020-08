Come ogni anno Maria De Filippi si rifugia per qualche giorno nel suo buen retiro ad Ansedonia, in Toscana, con il figlio Gabriele e Maurizio Costanzo. Qualche giorno di relax prima di ricominciare con tanti impegni da “Tu si que vales” a “C’è posta per te”, passando per la nuova edizione di “Amici”. A proposito di “Amici”, la produttrice e conduttrice racconta cosa è accaduto nel 2012 dietro le quinte del programma, quando i paparazzi si sono presentati per la prima volta davanti allo studio interessanti a Emma, Stefano De Martino e Belen.

“La situazione era tragica, ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. – ricorda la De Filippi al settimanale Gente – Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo avvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei”.

La De Filippi fa anche una “radiografia” su chi è davvero De Martino. “Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. – rivela – La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne nuovi. Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato per salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fato anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…. Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì. Con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

“Temptation Island” è stato un grande successo in termini di ascolti e alla guida c’era Filippo Bisciglia, che Maria ha voluto fortemente alla conduzione nonostante a Mediaset non fossero del tutto convinti. “Ho conosciuto Filippo molti anni fa, al circolo del tennis (..) – spiega Maria – all’epoca era un giocatore di poker professionista, poi ha partecipato a un Grande Fratello. Quando nacque Temptation non volevo un conduttore ufficiale, volevo una tv più emozionale e mi sono fissata su Filippo”. A proposito dell’ultima edizione la conduttrice fa un pronostico sul rapporto tra Antonella Elia e il suo (ex?) fidanzato Pietro Delle Piane: “Sono sicura, assolutamente, che Antonella perdonerà Pietro: il perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi è il contrario, per me la rafforza”.

“Temptation Island” tornerà ma nella versione nip a metà settembre, fissate per fine agosto le registrazioni. “Alessia Marcuzzi condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali. – conclude Maria – Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato. Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati”.