L'attrice e regista immortalata all'aeroporto di Fiumicino dal settimanale Oggi, avvinghiata a un ragazzo mentre parlano e si fanno confidenze. Nessun bacio né altro, in realtà i due si conoscono. Il ragazzo in questione è l'attore Andrea Pittorino ed era tra i protagonisti del film della Argento “Incompresa” del 2014. Il settimanale cita – per l'età del ragazzo – Jimmy Bennett e lo scandalo sessuale che travolse l'attrice due anni fa e che le costò il posto di giudice a “X Factor”, “di comune accordo”, a seguito del clamore mediatico

Una donna e un ragazzo si incontrano in aeroporto, si abbracciano come fossero amici di vecchia data e si raccontano. Una situazione come tante, se non fosse che la donna in questione è la chiacchieratissima Asia Argento. L’attrice e regista è stata paparazzata, dal settimanale Oggi, a Fiumicino di rientro da Parigi, avvinghiata a un giovanissimo, che poi si è scoperto essere l’attore Andrea Pittorino, che compirà 18 anni il 5 settembre prossimo. I due in realtà si conoscono molto bene perché Pittorino è stato diretto sul set proprio dalla argento nel suo film “Incompresa” del 2014. Il settimanale a chiusura del servizio commenta: “A vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne…”.

Si riferisce allo scandalo sessuale che ha travolto la Argento due anni fa, dopo le accuse di Jimmy Bennett, che l’ha accusata di violenza sessuale proprio quando aveva solo 17 anni. Una vicenda che è costata ad Asia Argento, in seguito al clamore mediatico, il posto come giudice di “X Factor”, la decisione fu presa “di comune accordo”, finita in tribunale con Bennett denunciato per diffamazione.

Ma chi è Andrea Pittorino? In molti lo ricorderanno a 4 anni, come il piccolo Ambrogino nella serie “Un ciclone in famiglia”. In televisione poi ha anche partecipato ad altre serie come, ad esempio, “Don Matteo” e “Squadra Antimafia”. Molti ruoli al cinema. Oltre al già citato “Incompresa”, “Mai Stati Uniti” (2013) di Carlo Vanzina, “Amori elementari” (2014) di Sergio Basso, “La vita possibile” (2016) di Ivano De Matteo fino all’ultimo “Gli anni più belli” (2020) di Gabriele Muccino. Non molto attivo sui social, il suo profilo Instagram però è misteriosamente scomparso. Forse disattivato dopo la pubblicazione delle foto con la Argento e per evitare l’ondata di commenti sgradevoli da parte degli haters.